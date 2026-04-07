Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войны

Все былые пророчества Вольфовича держались на том, что старый клоун таскался по кремлёвским кабинетам, а там умело "развешивал уши".

"Жириновский" с того света продолжил нести пропаганду / фото: УНИАН

Российское информационное поле всё чаще замещает рациональную пропаганду откровенным оккультизмом и конспирологией, пытаясь удержать лояльность аудитории за пределами здравого смысла. На фоне затянувшейся войны подконтрольные Кремлю медиа прибегают к абсурдным методам легитимации будущего, транслируя "прогнозы" уже ушедших из жизни политиков. Публицист и оппозиционер Александр Невзоров, чей многолетний опыт работы внутри политической системы РФ позволяет безошибочно считывать механизмы манипуляций, рассматривает этот феномен как симптом окончательной интеллектуальной деградации режима. В своей колонке он анализирует, почему обращение к мистике стало последним аргументом государственной пропаганды.

Война закончится уже этой осенью - об этом заявил "дух Жириновского". Это не шутка, а реальная статья прокремлёвской "Комсомольской правды". Как сообщает любимая газета Путина, через медиума Жириновский якобы рассказал, что до Третьей мировой войны дело не дойдёт, а Зеленский умрёт. Напомним, что Жириновский умер 6 апреля 2022 года. видео дня

То, что раньше считалось уделом немногих избранных, — становится всенародным достоянием. Шизофрения теперь в "шаговой доступности" для любого россиянина. Газета "Комсомольская правда" публикует посмертные интервью с Жириком.

Он пророчествует, разумеется, в нужном холуйском ключе, гонит конспирологию и мерзко шутит из гроба.

Россия уверенно взяла курс на тотальное слабоумие и движется к нему стремительно и неотвратимо. "Пророчества" Грязного Жирика, как всегда, специфичны. Покойный, развалившись в гробу и лаская скелет мальчика, разглагольствует о "войне, мире, величии России и неизбежной скорой смерти Зеленского".

Рассуждения трупа особого доверия не вызывают. Все былые пророчества Вольфовича держались на том, что старый клоун таскался по кремлёвским кабинетам, а там умело "развешивал уши". После чего сливал подслушанное в массы. Но! Жириновские уши давно сгнили и отвалились. Работать ему, мягко говоря, нечем. Да и трупная вонь делает ЛДПРовца уже не таким желанным гостем в кулуарах.

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



