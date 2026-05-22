Денисенко назвал главный результат визита Путина в Пекин

Мы имеем ситуацию, при которой Путин может не приостанавливать войну.

Трамп, Путин и Си / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, Википедия

На фоне громких заявлений о "стратегическом партнерстве" России и Китая итоги визита Владимира Путина в Пекин оказались значительно скромнее ожиданий Кремля. Политический аналитик Вадим Денисенко обращает внимание на отсутствие прорывных договоренностей между сторонами и объясняет, почему сохранение нынешнего статус-кво Москва уже считает успехом. Автор также анализирует, как Китай влияет на возможность продолжения войны РФ против Украины. Публикуем ключевые мысли автора.

Меморандумы Путин-Си. Надутые щеки и отсутствие изменений Китай и Россия подписали ряд документов, которые зафиксировали нынешний статус-кво. И это является определенной победой Путина

1. Несмотря на много пафоса и заявлений со стороны россиян, итоговый документ оказался более чем декларативным. Никакого весомого прорыва мы не увидели и не услышали. И главное, никаких договоренностей по "Силе Сибири-2" нет. Китай не будет вкладываться в Россию, не будет передавать технологии и останется покупателем последней надежды.

2. Россия продолжает, как собака на сене, торгуться между Китаем и США о Северном морском пути и ресурсах вокруг него. Но пока ни Америка, ни КНР не готовы идти на широкие договоренности с РФ по этим вопросам. А Россия продолжает держать эти вещи как свой главный козырь, с помощью которого они хотят сорвать джекпот. В их понимании этот джекпот — одновременное вхождение двух стран в эти проекты с параллельным экспортом в Россию технологий, денег и снятием санкций.

3. Несмотря на это, Путин может считать визит удачным. Он получил добро на то, что правила игры не изменятся, а это означает, что поставки оборудования для ВПК будут продолжены.

4. Таким образом, мы имеем ситуацию, при которой у Путина есть возможность не ставить войну на паузу. Правда, и больших прорывов у него не предвидится.

5. И здесь мы подходим к самому важному. Путин хочет продолжать войну не потому, что верит в летнюю операцию. В отличие от прошлой весны — он вряд ли уверен в результатах. Он просто не может остановить эту войну. Остановка войны в нынешних условиях будет означать для него политическую смерть. Главный расчет Путина лежит на двух иллюзиях:

1) внутренняя ситуация в Украине приведет к протестам и полной дестабилизации власти;

2) из-за дефицита энергоресурсов ЕС начнет снимать санкции и закупать российский газ и нефть.

Надеюсь, и первое, и второе — очередная ошибка кремлевского старика.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

