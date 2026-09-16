Невзлин: США разоблачили глобальную сеть убийц Кремля

США предъявили обвинение пяти участникам агентурной сети, вербовавшей исполнителей для убийств и диверсий в странах, поддерживающих Украину.

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Кремль / Фото: УНИАН

В США обнародовали громкое обвинение: пять человек заочно обвинили в сотрудничестве со спецслужбами РФ для организации убийств и терактов по всему миру, в том числе в странах, поддерживающих Украину. Бывший топ-менеджер ЮКОСа, оппозиционный Кремлю публицист Леонид Невзлин называет это "сенсацией" и проводит параллели с методами Ирана и ХАМАС. Публикуем его комментарий на языке оригинала.

Сегодня из США пришла настоящая сенсация. Федеральные власти предъявили обвинения пяти людям, работавшим на спецслужбы РФ с целью организации нападений и убийств по всему миру, в том числе в самих Штатах. Предполагается, что эта сеть оплачивала проведение разведки и убийства, а также поручала своим сообщникам совершать теракты против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, которые поддерживают Украину.

Американские правоохранители утверждают, что обвиняемые действовали в составе глобальной сети убийц, работавшей по указанию Кремля по меньшей мере с 2024 года. Ранее её деятельность была сосредоточена на российских оппозиционерах, а в последнее время - на странах, поддерживающих Украину. Причём совсем недавно участники сети пытались завербовать нескольких человек в США.

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Трое обвиняемых являются высокопоставленными участниками этой сети: Юрий Храмеев - бывший полковник российских спецслужб, участвовавший в вербовке людей для совершения убийств; Кирилл Храмеев - сотрудник ФСБ и сын Юрия Храмеева; а также Оэмис Ромагоса Дуррути, 35-летний гражданин Кубы, влиятельный представитель кубинской диаспоры, проживающий в России и координировавший нападения.

Ещё два участника сети - кубинец и гражданин Венесуэлы - участвовали в вербовке людей в США для слежки за известным российским оппозиционером. Есть в обвинении и другой показательный эпизод. В прошлом году участники сети завербовали гражданина США для слежки за человеком, находившимся в Литве. Юрий Храмеев предложил американцу около 25 тысяч долларов за его убийство. Когда тот отказался, Храмеев предложил ему "более простую работу": например, "поджечь склад с имуществом или продовольствием" либо "бросить бутылку с бензином в электрическую подстанцию". Он прямо объяснил, что целью являются "все страны, которые помогают Украине". Участники сети координировали атаки в Чехии и Литве.

Помимо того, что это расследование интересно само по себе, оно документирует методы работы российских спецслужб, которые абсолютно подобны методам Ирана и ХАМАСа, использующим криминальные, часто этнические группировки для организации убийств и терактов по всему миру. А тот факт, что сеть была раскрыта в США и её участники вербовали людей непосредственно на американской территории, должен оказать отрезвляющее действие на нынешнюю администрацию в Вашингтоне.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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