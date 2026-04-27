Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в США

Это уже пятая попытка террора в отношении Дональда Трампа.

Атака в США / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/WhiteHouse, truthsocial.com/@realDonaldTrump

Пока США сталкиваются с новой волной инцидентов вокруг политического насилия, растет беспокойство по поводу устойчивости демократических институтов. В центре обсуждения – серия нападений и покушений, свидетельствующих об углублении общественной поляризации. Предприниматель и публицист Леонид Невзлин анализирует, почему эти события стали системным явлением и какие риски это несет. Подробнее о его оценке – в колонке автора.

На ужине для корреспондентов Белого дома в субботу вечером прозвучали выстрелы. Подозреваемый прорвался через контрольно-пропускной пункт Секретной службы с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Президент и первая леди были эвакуированы. Один из офицеров получил пулю в бронежилет, но сам он не пострадал. Нападавший, 31-летний житель Калифорнии, задержан.

Это уже пятая попытка насилия в отношении Дональда Трампа, — включая выстрел на митинге в Батлере в 2024 году, когда пуля задела ухо президента, и раскрытый иранский заговор во время предвыборной кампании.

Все эти инциденты складываются в ясную картину: политическое насилие в США перестало быть редкостью. И это – симптом глубочайшего кризиса доверия к системе. Поляризация, годами подогреваемая политиками и медиа с обеих сторон, создаёт среду, в которой насилие начинает казаться кому-то логичным ответом.

Соединённые Штаты — страна с вековыми демократическими традициями, с прочными институтами и опытом, который перенимает весь мир. Они заслуживают лучшего. Но лучшее не приходит само — оно требует от политиков и общества честного разговора о том, что происходит и почему.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

