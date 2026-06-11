Леонид Невзлин: как Иран понял главную слабость политики Трампа

США нанесли "пропорциональные удары" по иранским целям.

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Трамп и Иран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, whitehouse.gov

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, несмотря на попытки Вашингтона сохранить переговорный процесс с Тегераном. На этом фоне все чаще звучат вопросы об эффективности американской стратегии сдерживания и реальном весе заявленных "красных линий". Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует последние инциденты между США и Ираном и объясняет почему, по его мнению, сигналы Белого дома могут восприниматься как проявление слабости. Более подробно о рисках такой политики — в материале.

Несколько дней назад Трамп обозначил новую красную линию: война в Иране возобновится, только если погибнут американские военные. Иран сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом. Оба пилота выжили и были спасены с помощью беспилотного морского дрона.

Больше всего облегчение от их спасения почувствовали, пожалуй, в Тегеране.

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США нанесли "пропорциональные удары" по иранским целям. Иран ответил ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании и базе Аль-Джахра в Кувейте, а также дронами по Пятому флоту в Бахрейне. Вашингтон заявил, что это не мешает переговорам. "Мы в финальной стадии сделки", — снова говорит Трамп.

Иран сбил американский военный вертолёт. Атаковал американские базы в двух странах. Ударил по Пятому флоту. И после всего этого — США стремятся вернуться за стол переговоров.

Можно назвать это невероятной выдержкой и стратегическим терпением. Можно — нежеланием смотреть в лицо реальности. Реальность же такова: Иран давно понял, что красные линии Трампа написаны исчезающими чернилами. Значит, можно продолжать.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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