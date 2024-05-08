УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилось

Альфред Кох
8 мая 2024, 06:10
703
Путина все больше напоминает карикатурного персонажа "Доктор Зло" и скоро сменит образ Гитлера.
Владимир Путин, энергетика, ракета
Владимир Путин / Коллаж Главред, фото скрин, УНИАН, минобороны РФ

Прошли два года и семьдесят три дня войны. На фронте… А чего-то я не вижу на фронте каких-то большим успехов у путинского войска. Все последние дни они так бодро куда-то наступали, вот, типа, мы фронт прорвали, уря-уря, мы ломим, гнутся "шведы"...

Но сегодня я посмотрел на карту ISW, а на ней то же самое что и вчера… Что такое? Даже не знаю, что и подумать! Неужели, сдулись российские чудо-богатыри? А я-то, наслушавшись всяких там салливанов со скибицкими, накопил уже такие тонны пессимизма и сарказма… А они, похоже, могут и не пригодиться…

Неужто, это - фсе? А как же великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина? Оно же вот-вот должно начаться! Уж и не знаю что и предположить… Будет ли? Есть ли еще порох в пороховницах и ягоды в… сами знаете где… Или нету?

видео дня

Будем посмотреть. Рано или поздно этот российский прорыв должен же был закончится, верно? Почему не сейчас? Что мы знаем о реальном потенциале русской армии в ее нынешнем состоянии (на начало мая 2024 года)? Да ничего мы толком не знаем. Сколько у них снарядов, сколько ракет, КАБов, дронов, танков и БМП?

Одни послушаешь - одни цифры, другие послушаешь - другие. И разброс оценков таков, что реальной картины нарисовать нельзя. Все равно надо делать какие-то предположения и допущения. То есть гадать на кофейной гуще.

Поэтому нынешняя пауза в наступлении может означать и как то, что у россиян иссякли силы, так и то, что они проводят перегруппировку и потом как вдарят! И полетят клочки по закоулочкам… Опять же чьи клочки и по каким закоулочкам, на этот счет у экспертного сообщества тоже нет общей точки зрения…

Мы уже привыкли, что Макрон периодически рассказывает о том, что в перспективе он не исключает посылку французских войск в Украину для того, чтобы сдержать натиск россиян. Но давеча к нему присоединился еще и лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, который заявил: "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими".

Это, конечно, еще далеко не официальная позиция всего Конгресса, и уж тем более, не позиция Белого Дома. Но мысль озвучена, и озвучена не последним человеком в этой лавке. И теперь журналисты могут пытать любого депутата и чиновника простым вопросом: "Как вы относитесь к словам конгрессмена Джеффриса?" И им нужно будет изрядно попотеть, чтобы не прослыть трусом и капитулянтом…

По мере того, как светлый образ Путина все больше напоминает карикатурного персонажа "Доктор Зло" и скоро сменит образ Гитлера в лидерах народного рейтинга полных отморозков, все сложнее западным спикерам дистанцироваться от этого конфликта и делать вид, что он их не касается. И все тяжелее отвечать "нет" на вопрос: "Допускаете ли вы посылку войск НАТО в Украину для войны с Путиным?"

Песков очень болезненно прореагировал на все эти заявления и назвал их "вербальной эскалацией". Он также отметил, что начавшиеся в России учения ракетчиков с использованием ракет-носителей тактического ядерного оружия - это, в том числе, и ответ на подобного рода заявления.

Также он прокомментировал недавние слова Кэмерона, что Украина вправе использовать поставленные ей британские ракеты по целям в России. Он заявил, что Россия обязательно на это прореагирует и ударит по каким-то британским целям. Насколько это "бряцание оружием" является реальной угрозой - не мне судить. Но я с большим скепсисом отношусь к такого рода угрозам.

Для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно либо иметь хоть какой-то сценарий победы в конфликте с НАТО (а он неизбежно начнется в случае атаки на британские цели), либо быть клиническим самоубийцей, вдобавок еще и окруженным такими же самоубийцами. Ясно, что Путин и не самоубийца, и не имеет сценария победы в войне с НАТО. Поэтому я бы песковские угрозы пропускал мимо ушей. Во всяком случае - пока.

И, наконец, радостное сообщение: министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Украина уже получила ракеты для ЗРК Patriot от Испании и "некоторых других союзников". Так что украинские силы ПВО опять могут эффективно поражать даже самые сложные цели.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:47 Украина
Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

06:05 Украина
"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 80097

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость 51601

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

Он у мусорника : известный украинский ведущий разнес Влада Яму 22873

"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте 18467

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

Последние новости

06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

Реклама
01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:30

Аlyona Аlyona и Jerry Heil попали в финал Евровидения - первая реакция артистокВидео

00:32

В оккупированном Луганске "прилет": мощно горит нефтебазаВидео

00:18

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиковВидео

00:00

"Людей не считают, техники много": офицер раскрыл ситуацию на Купянском направлении

07 мая, вторник
23:51

Ему пророчат победу на Евровидении 2024: что устроила Хорватия на сцене конкурсаВидео

23:50

Россия вывела "Калибры" в Черное море и подняла стратегическую авиацию

23:23

No rules на Евровидении 2024: Финляндия удивила номером без трусовВидео

23:22

Жутко кричала: певица из Ирландии шокировала своим поведением на сцене ЕвровиденияВидео

23:03

"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

22:50

Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

Реклама
22:37

В ответ на спекуляции: король Чарльз "отрекся" от принца Гарри, который приехал в Великобританию

22:33

"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

22:08

Надо найти "неправильное" авто за 5 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

22:00

Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

21:58

"Шайтаны в сборе": артисты-путинисты приползли к диктатору Путину покланяться

21:56

Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений

21:39

"Одни гибнут, у других все нормально": Евлаш рассказал, когда закончится война

21:09

Важный нюанс: чем отличается майонез от салатного соуса - знают не все

21:07

Снарядного "голода" у ВСУ уже нет, однако Россия до сих пор преобладает оружием

20:47

Как быстро разморозить фарш: советы, которые точно помогут хозяйкам

20:39

Светлая среда: что нельзя делать 8 мая, чтобы не накликать неприятности

20:36

"Виноваты Путин и россияне": в Кропивницком женщина выпала из карусели и погибла

20:32

Из "военкомата" - на фронт: нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК

19:46

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

19:45

Правительство РФ ушло в отставку: дипломат рассказал, кто будет "новым" премьером

19:43

Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

19:34

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

19:25

Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

19:18

Наливка из клубники без водки: как сделать так, чтобы во рту разлилась сладость от напитка

19:10

Керченский мост уничтожать уже "неактуально"мнение

Реклама
18:35

Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине

18:34

Сергей Стерненко. РФ угрожает Британии и готовит ядерные ученияВидеоблоги

18:25

Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ

18:23

Половина взорвалась в воздухе: РФ запускает неисправные ракеты от КНДР по Украине

18:18

Продюсер-путинист "Землян" отказался платить за "подбитые" танки Abrams

17:36

Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тысяч евро и год тюрьмы: почему во Франции нельзя спать в машине

17:06

Известная украинская певица рассказала про тюремное заключение

16:51

Был одним из самых молодых защитников "Азовстали": на войне погиб Назарий Гринцевич

16:48

Россиян отбросили на востоке: у РФ колоссальные потери, названо направление

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять