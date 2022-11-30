Нет смысла выделять особые дни, ракетная атака может быть ежедневно

Блэкаут может состояться ежедневно / Фото УНИАН, pixabay.com

Глобально каждый 3+ день после прошедшей массированной атаки может стать днем новой массированной атаки. Самой большой или не самой большой. Ну и стать, конечно, началом нового блэкаута. Сколько бы дней не длился.

Эту мысль надо принять, и спокойно с ней жить. Да, это не так просто. Страшно. Некомфортно. Хочется определенности. Ее не будет до дня Победы.

День победы - это день, когда Россия де-факто признает себя проигравшей стороной. Или прекратит существование. Поэтому нет смысла выделять особые дни, когда может произойти что-то ужасное.

Ужасное приходит в десятки украинских семей ежедневно. Может придет в мою, а может - в вашу. Вы не знаете. Но в глобально национальном измерении вероятность невысока. Даже мизерная.

А вот вероятность сойти с ума от страха, злости и паники или поймать соматическую болезнь на этом фоне - гораздо больше.

И чтобы этого избежать, надо быть готовым психологически и физически к жизни без света, тепла и газа. Это вполне реально. Об этом написаны десятки умных текстов и даны сотни советов, которые легко выполнить.

Сохраняйте спокойствие и не дергайтесь. Живите своей жизнью. Своей не очень комфортной, но достойной и свободной жизнью. Цените ее. Мы победим. А они исчезнут.

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