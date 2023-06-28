Неспроста у путинских были похоронные лица

Публика все видела своими глазами. И она прекрасно понимает, что все она поняла правильно, и ей ничего не показалось, а так все оно и было на самом деле.

https://opinions.glavred.info/nesprosta-u-putinskih-byli-pohoronnye-lica-10481215.html Ссылка скопирована

Путин провел совещание с силовиками, которое было больше похоже на похороны, говорит Кох / фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто двадцать два дня войны. Пригожинский "путч" завершился выступлением Путина, в котором он сначала назвал вагнеровцев предателями и бунтовщиками, а потом героями и патриотами. Также он отменил обещание их примерно наказать, и сказал, что никакого наказания не будет (герои ведь!). Теперь у них есть три варианта поведения: подписать контракт с Минобороны, идти на все четыре стороны (к родным и близким) и уйти вместе с Пригожиным в Белорусь.

Нетрудно сделать вывод, что бунт был полезен для вагнеровцев хотя бы тем, что к двум опциям, которые были и без него, добавилась третья: уйти к батьке и служить ему. Что ж, расширение свободы выбора всегда неплохо, а?

Также Путин провел совещание с силовиками, которое было больше похоже на похороны. Шойгу на этот раз не стал напоминать, что он Герой России и полный генерал и одел штатский костюм. Все силовики сидели как будто аршин проглотили, а морды у всех были грустные.

видео дня

Думаю, все они поняли, что Пригожин, сам того не ведая, всех их опустил и если не дал за щеку, то по губам поводил точно. И теперь можно сколько угодно приставать к прохожим, хватать их за рукав и, заглядывая в глаза, скороговоркой бормотать, что все всё неправильно поняли, все было совсем по-другому, это ничего не значит, и мы всем еще покажем и т.д.

Все теперь тщетно: публика все видела своими глазами. И она прекрасно понимает, что все она поняла правильно, и ей ничего не показалось, а так все оно и было на самом деле.

И даже последняя надежда, путинская "армия Венка" - кадыровцы - сдрейфили, застряли в пробках, не получили четких указаний и за сутки не смогли проехать 80 км, тогда как Вагнер проехал 700 км. А, может, Рамзан и не захотел жопу рвать за опущенного патрона. Кто его знает? Он парень неглупый и с интуицией. Может, тоже смекнул, что к чему?

В общем, неспроста у путинских были похоронные лица. Публичный отсос - это как порванная целка - вреда вроде никакого нет, а статус поменялся… Теперь и другие могут захотеть нагнуть товарищей генералов…

Кто эти другие, кто не слабее Вагнера? (Кстати, бедный Вагнер! Второй раз за последние сто лет из него делают пугало, в то время как он ничего уже поменять не может: он мертв уже 140 лет как…)

Во-первых, это сама российская армия. Если найдется какой-нибудь толковый и авторитетный генерал, который будет недоволен путинской властью, то корниловский мятеж (только в этот раз - успешный) вполне реален. А поводов для такого недовольства Путин дает с завидной регулярностью. Чего стоят только постоянные сообщения с фронта о невыплате обещанных денег, о мясных атаках мобиков и нехватке боеприпасов.

Во-вторых, это ВСУ. Вот уж кто имеет массу претензий к Путину и для кого то, что произошло - просто руководство к действию. Если у Пригожина едва не вышло, то почему у нас не получится? Этот вопрос (я уверен) сейчас задают сейчас себе все украинские солдаты и офицеры.

Зеленский был на юге, на фронте. Провел совещание с генералами, раздал награды. Говорит, что наступление пошло побыстрее. Это хорошо. Жаль только, что свежих карт до сих пор нет. Хочется увидеть, как оно все идет.

Америка выделяет новый пакет помощи на полярда. Пишут, что там будет и бронетехника в том числе. Германия передает еще 20 Гепардов. И еще две установки IRIS. Это очень важно для защиты наступающих войск от авиации россиян. Дания начала обучения украинских пилотов на F-16. Все потихоньку движется. И движется в правильном направлении - к победе.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник