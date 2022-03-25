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Неспокойный Нагорный Карабах: как Россия решила надавить на Армению из-за Украины

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

25 марта 2022, 15:57

Небольшое обострение в Карабахе, не угрожающее позициям РФ, вполне устраивает Кремль в рамках его кампании по давлению на Ереван.

Россия,Карабах,танк
Азербайджан совершил попытку эскалации в Нагорном Карабахе/ Reuters

По поводу обострения в Нагорном Карабахе.

Во-первых, Азербайджан действительно совершил попытку эскалации вдоль линии разграничения. Небольшое обострение произошло у двух поселков в Аскеранском районе. Но никто ничего не захватывал, существенных территориальных изменений не было.

Во-вторых, это не связано с желанием азербайджанцев "продавить фронт", так как российские миротворцы уехали в Украину. Их уехало всего около пары сотен, больше забрали из военной базы в Гюмри. Так что, нет, это не попытка азербайджанцев вытеснить РФ "под шумок" войны в Украине.

В-третьих, обострение со стороны Азербайджана стоит рассматривать не как действие против РФ, а скорее наоборот, как вполне выгодная Москве попытка оказать давление на Армению, которая отказывается идти в фарватере позиции РФ по Украине.

Согласованы ли действия Баку с Москвой или нет, не имеет значения. В данный момент, небольшое обострение в Карабахе, не угрожающее позициям РФ, вполне устраивает Кремль в рамках его кампании по давлению на Ереван.

С самого начала войны в Украине, Армения перестала поддерживать РФ в их позиционировании на международной арене, в частности уже трижды в рамках голосований в ООН.

Кроме того, армяне отказываются предоставлять какую-либо военную помощь России, как "добровольцами", так и в рамках ОДКБ. 10 марта премьер Армении поехал с внушительным визитом во Францию. А 24 марта авиакомпания "Армения" приостановила все рейсы в Москву до 15 апреля из-за западных санкций.

В связи с этим, на протяжении последних двух недель Россия начала постепенно давить на Ереван, склоняя его к уступкам по украинскому вопросу, а также пытаясь загнать обратно под свой контроль, дабы не давать другим игрокам пробить "брешь" в их геополитической периферии.

Сперва начались перебои с поставками газа, в том числе в Карабах. И вот сейчас началось аккуратное продавливание линии соприкосновения со стороны Азербайджана.

Учитывая, что 22 февраля Азербайджан и Россия подписали договор о союзнических взаимоотношениях, я не удивлюсь, если это часть общей игры или как минимум действия, которые не входят в серьёзные противоречия с интересами друг друга.

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В данном случае, на мой взгляд, ситуативные интересы Азербайджана и РФ по Карабаху совпадают, как совпадали интересы РФ и Турции во время войны в 2020 году, исход которой они сами во многом и определили для себя.

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война в Украине Нагорный Карабах
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