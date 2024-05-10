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Несколько важных неприятных фактов для Украины

Вадим Денисенко
10 мая 2024, 06:10
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Путин понимает, что для него самым сложным будет тот момент, когда общие позиции выработают Запад и Китай.
Несколько важных неприятных фактов для Украины
Путин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Инаугурация Путина. Несколько важных неприятных фактов.

1. Судя по всему, Запад смирился с тем, что Путин в России это надолго. И когда мы говорим, о понимании нашей победы Западом, мы не можем игнорировать этот факт.

2. Запад озвучил (очень осторожно), что его красная линия - выход российских войск за пределы Донецкой области дальше вглубь Днепропетровщины и Запорожья.

видео дня

3. Китай, с большой долей вероятности, будет играть в мирные переговоры не раньше конца 2024, а реально, лишь в первой половине 2025 года. Что важно: Китай ждет предложений от Украины (кого-то из Запада) относительно его дальнейшей роли не только в бизнес проектах по восстановлению Украины, но и его роли в Черноморском регионе в целом.

4. Путин понимает, что для него самым сложным будет тот момент, когда общие позиции выработают Запад и Китай. И все его игры, в том числе по Северному пути, французской Африке, заигрывание с Индией - это попытка максимально оттянуть этот момент. Наша же проблем в заключается в том, что мы вообще на это не обращаем внимание.

5. Во внутренней политике главная задача Кремля - окончательный раскол 25% тех россиян, которые занимают антипутинскую позицию. Сейчас идет первый этап - попытка маргинализировать единственного финансово самодостаточного оппозиционера - Ходорковского. Далее будут задействованы различные политтехнологические процессы для того, чтобы 10-12% нынешних оппозиционеров перешли в разряд сомневающихся (им дадут контролируемого лидера). Если ситуация будет двигаться по этому сценарию, это будет, в конце концов, проблемой и для нас. Несмотря на раздробленность оппозиции, она все же является дамокловым мечом для режима и может стать основой для определенных беспорядков в случае ослабления режима. И для нас не менее важно, что это либеральная оппозиция, а не оппозиция ультрапатриотов.

Путин понимает, что у него в запасе есть пара лет, пока все внутренние политические процессы задушены, а экономическое ухудшение жизни населения не повлияет на публичное отношение к режиму. И единственное, что может повлиять на внутреннюю ситуацию - это расширение тех самых 25% оппозиции (при правильной информкампвнии это реалистично, но нужно уделять явно большее внимание информ войне на территории врага) и изменение международной конфигурации сил по принуждению Путина к миру.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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