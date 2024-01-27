Несколько странностей и наблюдений по поводу Ил-76

В момент поражения самолет взлетал из аэропорта Белгорода. Вопрос: куда?

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РФ может подкинуть тела на место падения Ил-76 / коллаж: Главред, фото: телеграм

1. Совсем недавно Москва рвала и метала, доказывая, что самолеты над Азовским морем сбили криворукие российские ПВО, а не украинцы, так как у ВСУ просто нет средств сбивать самолеты так далеко в глубине российской территории. Однако сейчас они же с утроенной энергией доказывают, что такие средства есть, и что Ил-76 сбили украинцы. Тут явная нестыковка в показаниях.

2. Полное отсутствие фото и видео фрагментов тел с места крушения. Если самолет был заполнен людьми, то где же они? Почему Россия их не показывает? Ведь демонстрация множества обгоревших при взрыве тел — прямое доказательство ее версии.

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3. В ходе этой войны РФ уже несколько раз утверждала, что украинцы наносят удары по своим пленным. И всякий раз эта информация выглядела крайне сомнительно: от пожара в Еленовке, объявленного "ударом Хаймарса", до недавней ситуации в Скадовске, где был уничтожен офис Следственного комитета РФ, но рос-СМИ объявили, что там содержали пленных. Разумеется, это оказалось враньем. Никаких пленных там не было.

Вообще, я заметил, что РФ обычно пушит версию "удара по своим", когда сама пропускает очень болезненный удар. Это делается, чтобы перенести фокус общественного внимания со своей потери на, типа, украинскую.

Сейчас еще появляется информация, что в сбитом самолете могли лететь некие российские генералы. Если это так, то все это шапито, устроенное Кремлем вокруг сгоревшего самолета, обретает смысл и ясное предназначение.

P.S. Еще момент: в момент поражения самолет взлетал из аэропорта Белгорода. Вопрос: куда? Ведь если он перевозил пленных, то он должен был лететь не ИЗ приграничного Белгорода, а В него. Но он взлетал, а не приземлялся. Это очень странно и наводит на мысль, что не пленных он перевозил, а что-то (или кого-то) иного.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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