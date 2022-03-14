Несколько дней до краха: как Россия исчерпала свою финансовую подушку

Экономику России ждут печальные времена / Reuters

Уже около 350 мировых компаний заявили о выходе с российского рынка. Но формулировка у каждой из них своя - кто-то заявляет о выходе, кто-то о приостановке. Но приостановка-это тот самый выход, только с анонсом о том, что возможно когда-то могут вернуться.

Существенной разницы в данном случае нет. Для тех компаний, которые продавали товары на российском рынке, приостановка де-факто означает, что с этого момента они не могут поставлять эти товары. Конечно, что на складах в России находится определенный запас продукции, потому что все компании не работают по принципу "с полки". Хотя если некоторые из компаний имеют собственные складские помещения, также могут "эвакуировать" товарный запас.

Но независимо от формулировки, экономический эффект от этого в России уже ощутили, в том числе и рядовые россияне. Ведь когда закрывается, например, Макдональдс, то сеть закрывается по решению компании, или когда происходит прекращение информационных услуг, то это также испытывают все россияне. Например, когда большинство стран мира закрыли свое авиапространство для российских самолетов, это также ощутили на себе все россияне, которые могут себе позволить авиапутешествия - в частности, несколько дней назад их соцсети пестрели видео пустых российских аэропортов, где не осуществлялись даже большинство внутренних авиарейсов, потому что почти весь авиапарк РФ находился в лизинге.

Поэтому россияне все санкции ощущают на себе практически мгновенно, не говоря уже об опустошении полок российских магазинов.

Еще буквально 3-5 дней и для россиян советское понятие дефицита снова станет реальностью. Ведь на сегодня того, что называют финансовой подушкой, у России нет, потому что большая часть золотовалютных резервов заморожены. Потому что любая страна не хранит всех своих средств в государственных банках на территории страны-это происходит в разных банках, формах (деньгами или облигациями) и тому подобное. И большая часть того, что Россия якобы имела в резервах и хранила по всему миру фактически конфисковано. Поэтому сейчас они не имеют возможности использовать даже тот номинальный "жирок", который у них есть.

Именно поэтому происходит стремительное падение курса рубля, потому что России нечем его поддерживать. Из-за этого они вынуждены до минимума уменьшить доступные финансовые операции для россиян, потому что запаса у России уже фактически нет.

Читайте такжеНе Путиным единым: почему Украина рискует пастиТем более, что доходов от налогов, которые могли бы платить иностранные компании, тоже нет, потому что деятельность не ведется и не получаются доходы. Соответственно, увольняются и работники-как следствие, масштабное увеличение безработицы и параллельно технико-технологический коллапс через несколько месяцев. Потому что и техника, и оборудование, и все сферы высокотехнологичных услуг, начиная от радио до интернета и связи, работает на западном оборудовании и без запчастей эта техника будет постепенно останавливаться.

Поддерживать и ремонтировать ее тоже не будет чем, как и не удастся заменить ее так называемым импортозамещением, потому что в большинстве случаев это невозможно. Поэтому их ждет очень смутное время, но они этого заслуживают.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда