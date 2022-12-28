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Несчастный Орбан опять опозорился

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

28 декабря 2022, 19:13
Бедная Венгрия, она с 2010 года страдает от авторитарно-мафиозного стиля управления Орбана.
Виктор Орбан
Несчастный Орбан опять опозорился, говорит Небоженко / скрин

Премьер-министр Венгрии Орбан опять опозорился. Недавно был скандал с его шарфиком, на котором была нанесена карта великой Венгрии времен Австро-венгерской империи, что заставило вздрогнуть, напрячься всех соседей Венгрии.

Теперь это дурацкое заявление, о страдающей от агрессии России, Украине.

Последнее время все его международные заявления заканчиваются скандалом.

Что не сделаешь, чтобы понравиться Путину.

Для президента России Путина очень важно показать миру, что у него есть союзники и друзья-реваншисты и диктаторы (Лукашенко, Орбан, иранские муллы).

Так, недавно Орбан заявил, что российско-украинская война быстро прекратится, если США перестанут помогать украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами.

Путин очень доволен – хоть кто-то в Европе его понимает и сочувствует.

Бедная Венгрия, она с 2010 года страдает от авторитарно-мафиозного стиля управления Орбана, который тайно считает, что он является инкарнацией фашистского адмирала Хорти.

На самом деле пухленький местный диктатор, вечный премьер-министр Виктор Орбан страшно боится путинской мафии больше, чем осуждение венгерского народа, который давно устал от него, но не знает, как от него избавиться.

А завтра МИД Венгрии будет объяснять ЕС, США и Украине, что антиукраинское и антиамериканское заявление Орбана неправильно поняли.

Источник

война в Украине Владимир Путин Виктор Небоженко Виктор Орбан
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