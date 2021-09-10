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Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

10 сентября 2021, 19:25

С 2006-го по 2015-й погибший глава МСЧ России был личным адъютантом-охранником самого бункерного плешивца. И вот такая... героическая смерть.

Евгений Зиничев
Евгений Зиничев отнюдь не просто Глав-спасатель Мордора/ РБК

Орко-СМИ сообщают, что в возрасте 55-и лет погиб глава тамошнего МЧС некто Евгений Зиничев... во время, неких межведомственных "учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций", спасая человека.

Мол, пытаясь вытащить поскользнувшегося и упавшего с обрыва в воду оператора, месье Зиничев сиганул вслед за ним с обрыва... но несколько неудачно, смертельно приложившись к камушку в воде.

И всё бы ничего... мало ли... кто и как в России, прикладывается к разнообразным камушкам.

Но вот, в данном случае, лично меня... насчёт истории с камушком и "поскользнувшимся оператором", обуревают определённые сомнения.

Дело в том, что месье Зиничев отнюдь не просто Глав-спасатель Мордора... был...

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Дядя с 1987-го года... числился патентованным чекистом...служить начал ещё в КГБ СССР.

Потом всплыл в ФСО.

И самое главное - с 2006-го по 2015-й был личным адъютантом-охранником кого бы вы думали...? Правильно... самого бункерного плешивца... (оцените период адъютантства кадра...).

С 2015-го - Глав-чекист по Калиниградской области (очень важнецкий региончик, кстати...), потом там "исполнял губернатора"... после чего - замдиректора ФСБ... потом - "работа спасателем" в правительстве Д. Медведева.

Уж не знаю, кого и как сей лубяныш спасал.

Читайте такжеПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенНо знал он "коридорных тайн" Кремля и в частности самого "прищуренного дедушки" - вагон и маленькая тележка (всё-таки 9 лет в личных адъютантах Путина...).

И вот такая... героическая, но "резко внезапная" смерть.

На камушке...

А мог ведь - ещё героичнее... например, "пасть в бою с бИндероФской ДРГ в Крыму", ну или там... "вынося из под хунтовского обстрела описявшегося АпАлченЦа БомбАса...." Шото совсем уже, с креативом туго стало... в кремлёвских "башнях"... ну или торопятся, сердеШнЫЕ... некогда им там... Аперации разрабатывать, всё на скорую руку ваяют...

viber
Владимир Путин МЧС России Константин Машовец
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