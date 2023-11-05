Неприятная правда от Залужного: к кому обратился генерал

Материалы, которые вышли с тезисами Залужного - разные - делают одну неприятную вещь. Для наших партнеров.
Они выводят ситуацию из точки равновесия. Нарушают статус-кво. Залужный прямо сказал: "чтобы изменить темп и ход войны надо качественно менять подход. Украина должна работать над своей частью, партнеры над своей". Ну, я это так прочитал.
Поэтому есть и некоторые раздраженные реакции и рефлексии о помощи, ее номенклатуре, объемах, сроках.
Это немного противоречит мнению многих на Западе, что они и так много делают, и вообще такие и молодцы.
Поэтому рефлексировать слова Залужного надо не только нам. Но и тем, чьим родным языком все то сказано и написано.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.