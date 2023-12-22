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Неприятная правда о производстве снарядов

Павел Вернивский
22 декабря 2023, 08:10
Все производители сейчас прекрасно понимают финансовые возможности нашей страны.
Неприятная правда о производстве снарядов
Украина / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

А хотите еще более неприятной правды о производстве снарядов?

Для того чтобы объяснить свою мысль, то давайте посмотрим на рынок нефти.

Как вы знаете, цены нефть сейчас находятся на достаточно высоком уровне. А знаете почему? Потому что на рынке есть Россия, а есть еще отдельно такой картель как ОПЕК. И для того чтобы обвалить цены на нефть, то странам-членам ОПЕК нужно лишь увеличить добычу нефти. Однако, они этого не хотят делать, потому что тогда маржа будет меньше, что приведет к уменьшению прибылей.

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Абсолютно такая же логика работает на рынке снарядов. Все производители сейчас прекрасно понимают финансовые возможности нашей страны. И инвестиции в наращивание производства сейчас находятся на таком низком уровне, чтобы удовлетворять спрос со стороны Украины, но чтобы не обвалить высокие цены на снаряды.

Ну давайте будем откровенны, но в последние десятилетия этот бизнес был стадии упадка. Также никто не знает когда еще будет шанс заработать деньги. Условно говоря, они понимают что у них есть несколько лет, а потом может быть застой. Вот поэтому они и пользуются возможностью.

Конечно, это очень неприятные вещи, но пока у нас этого не признают на общегосударственном уровне и не подстроюсь собственную стратегию, чтобы решать проблему собственными силами и не попасть в эту самую ловушку, то нам до победы будет очень далеко…

Другой вопрос, что в нашей власти много коммерсантов, но мало стратегов…

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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