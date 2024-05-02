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Неожиданный визит Столтенберга в Киев: что он означает

Петр Олещук
2 мая 2024, 06:10
Стратегия США с начала войны - делать все, чтобы россияне "устали" от войны, и согласились на какое-то "урегулирование".
Неожиданный визит Столтенберга в Киев: что он означает
Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, mil.in.ua, УНИАН

Что касается визита Столтенберга, то, фактически, если устранить многочисленные спекуляции, то основные заявления касались того, что Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне, обещаний создания фонда для финансирования вооружений для Украины на более 100 млрд. долларов на 5 лет, а также признания со стороны Генсека НАТО, что помощь от Альянса для Украины поступала не вовремя, что подрывало доверие.

Что касается приглашения, то официальная позиция заключается в том, что государства Альянса опасаются, что его провозглашение приведет к открытому военному противостоянию с российскими агрессорами. Этот аргумент не выдерживает критики, потому что между приглашением и членством могут пройти годы переговоров и ратификаций. Собственно, даже Швеция, у которой не было никаких проблем с войной, территориальной целостностью и "стандартами НАТО", была вынуждена вступать в НАТО более года. Украина тоже, очевидно, бы вступала годами. И все это время НАТО бы не имело никакого отношения к войне в Украине.

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Соответственно, я возвращаюсь к своей позиции, что отказ НАТО от приглашения для Украины вступить в Альянс на ближайшем саммите - это просто попытка оставить поле для маневра в будущих переговорах и торгах с россиянами, чтобы потом можно было "продать" украинский нейтралитет как условие "политического урегулирования". А "отозвать" приглашение было бы как-то "неудобно".

Но здесь мы с вами выходим на еще одну важную проблему. Проблема, в конце концов, не в членстве Украины в НАТО. Израиль не в НАТО, но США их защищают всеми доступными методами. НАТО - это, по большому счету, "расписка" со стороны США защищать своих союзников в Европе "оптом". Единственная причина, по которой Украину не принимали в НАТО, не давали ПДЧ, избегали конкретики по вступлению - это то, что россияне всегда давали понять, что будут бороться за захват Украины всеми доступными для них средствами. И они это доказали на практике, положив за завоевание Украины уже сотни тысяч своих людей. Понятно, что США не положат за Украину ни сотни, ни десятки тысяч, ни тысячи солдат. Это понимают они, это понимают россияне, а потому американцы не хотят брать на себя обязательства защищать Украину всеми средствами. Американцы не хотят брать на себя обязательства воевать за Украину, потому что знают, что россияне точно будут воевать за захват Украины. Знали это всегда. Собственно, когда заставляли сдать Украину ядерное оружие, то тоже это знали, а потому вписали в Будапештский меморандум "заверения", и не стали ратифицировать его в Конгрессе.

Соответственно, стратегия США с начала войны - делать все, чтобы россияне "устали" от войны, и согласились на какое-то "урегулирование". Санкции должны были бы этому помочь, а искусственное постоянное сдерживание Украины не должно было дать россиянам пойти на "ядерную эскалацию". Американцы, очевидно, считали, и до сих пор считают, что для россиян это просто очередная "колониальная война", и если сделать такую войну "невыгодной", то будет и "урегулирование". Главное - дождаться. Однако для российского руководства это никакая не колониальная война, а война фундаментальная, экзистенциальная, поэтому деньги и жизни здесь считать не стоит. Убедить, что экзистенциальная война "невыгодна", и "лучше не тратить на нее ресурсы" - бесполезно. Поэтому, пока "западные партнеры" Украины думали, не сильно ли "разозлят" россиян западные танки в руках украинцев, сами россияне консолидировали все возможные ресурсы для агрессии против Украины. Пока Запад и США думали, как "удержать баланс на фронте", россияне начали смещать этот баланс в свою сторону, потому что они ничем ограничены не были. А тут еще и политические проблемы западных демократий, где любой вопрос может стать предметом дискуссий, начали вмешиваться в ситуацию. И вместо "ровной и неторопливой" поддержки украинцы получили полугодовой провал в снарядах и других необходимых компонентах. Вместо "усталости россиян" - угрозу очередного нашествия.

Идея со "100 млрд. от НАТО" - попытка устранить политические проблемы и сохранить схему поддержки Украины. Но она продолжает старую модель, которая уже показала себя плохо. Попытки "держать баланс" между большой российской неоимперией и Украиной, которая значительно меньше по всем параметрам, потребует все равно больших ресурсов от НАТО. Это не может быть что-то "дешевое". Так, возможно, уже пора отказаться от всех этих "красных линий", и попробовать наконец не растягивать, а сконцентрировать ресурсы?

В любом случае, к вступлению в НАТО это пока прямого отношения не имеет. НАТО - это совсем о другом. И это пока не про нас.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине НАТО Йенс Столтенберг
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