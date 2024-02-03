НеоНЭП заканчивается, Путин идет по стопам Сталина

Одной из причин сталинского отказа от НЭПа была подготовка к войне. Сейчас Россия воюет и собирается воевать ещё долго.

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Москвичи продолжают жить раскошной жизнью / Коллаж Главред, фото pixabay

"Казалось, что жизнь в Москве не изменилась. В магазинах любые товары были в изобилии, появились на улицах автобусы фирмы "Лейланд", придававшие городу, как многие говорили, европейский вид. Процветали кафе, пивные, рестораны, в больших магазинах принимались заказы на пошив одежды и обуви еще в больших масштабах, чем в предыдущие годы. Водка, вместо тридцатиградусной "рыковки", выпускалась, как в старину, двух сортов: с белой и красной головками крепостью сорок градусов. Но, несмотря на кажущееся благополучие, все ощущали какую-то тревогу, чувствовалось, что подспудно надвигается какая-то неприятность.

Обычные люди в двадцатых годах мало интересовались политикой, а в особенности — разногласиями в высших партийных органах".

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Из мемуаров Сергея Раевского о конце НЭПа. Не правда ли, что-то напоминает. Примерно тоже самое мне рассказывают редкие гости из Москвы - ничего не изменилось, рестораны и магазины ломятся от людей, жратвы и товаров. Где-то в Украине идёт война, но Москва этого не замечает, там каждый день пир горой.

Раевский описывал в своих мемуарах 1927 год, когда Сталин, разгромив оппозицию, окончательно узурпировал власть. Конец НЭПа, коллективизация, голод, большой террор были уже на пороге. А москвичи радовались "европейскому виду" столицы и только начинали чувствовать какую-то надвигающуюся "неприятность".

Прошло почти сто лет, но ничего не изменилось. Москвичи опять в основном политикой не интересуются и даже приближение "неприятности" далеко не все замечают.

Однако, похоже, что постсоветский неоНЭП заканчивается. Как и сто лет назад оппозиционеров сажают в тюрьмы, в культуре выкорчёвывают остатки вольнодумия, в школах и ВУЗах насаждают милитаризм, книги неугодных писателей запрещают. Это обывателей мало волнует, но затем может прийти конец и их сытой, вольготной жизни в "ку**е-Москве" (О.М.).

Одной из причин сталинского отказа от НЭПа была подготовка к войне. Сейчас Россия воюет и собирается воевать ещё долго. Индустриализацию, наподобие сталинской, российские власти, конечно, не потянут. Но милитаризация экономики, огромные военные расходы и гонка вооружений ведут к концу рыночного изобилия. Как и при Сталине, Кремль переходит к политике в стиле "пушки вместо масла (яиц)". Последствия не замедлят сказаться.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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