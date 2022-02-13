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Необъяснимый рост: с чем связано повышение цен на АЗС

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

13 февраля 2022, 06:29

На следующей неделе Минэкономики может снова пересмотреть и еще больше повысить цены на бензин.

бензин
В Украине продолжают расти цены на бензин / Коллаж Главред

Розничные сети АЗС в Украине с 4 по 7 февраля снова повысили стоимость бензина и дизельного топлива - на этот раз в пределах 0,2-1,6 гривни за литр.

Существует две основные причины повышения цен.

Первая - 15-процентный рост цен на границе. Поскольку Украина завозит три четверти объемов топлива, это является определяющим фактором. Второй фактор - удешевление национальной валюты, в первую очередь, по отношению к евро, вследствие чего коммерческий курс просел на 1 гривну.

Два этих фактора явились драйверами подорожания - 15% повышения на АЗС превратились в дополнительные 1,50 гривны, а смена курса на гривну добавила к этому еще 80 копеек. То есть исходя из этих двух факторов, цены на бензин должны были повыситься примерно на 2,30-2,50 гривен. Но, к сожалению, мы имеем более интенсивный рост, обусловленный тем, что дважды своей публикацией рекомендованных цен Минэкономики подталкивало трейдеров к изменению цен на заправках. Суммарно рекомендации Минэкономики привели к росту 3 гривны на 1 л, хотя объективно подорожание должно было быть меньшим.

В связи с этим, каждая из сетей АЗС прирастили к стоимости нефтепродуктов примерно на похожую величину, исходя из рекомендаций Минэкономики, ведь если государство разрешает повысить цены, то какой бизнесмен от этого откажется? И самое интересное, что публикации Минэкономики приходились как раз на тот период, когда большинство трейдеров уже повысили цены на объективную величину.

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И на следующей неделе, вероятно, произойдет аналогичное явление и Минэкономики еще больше повысит цены. Если сравнить те значения, которые предложило Минэкономики в качестве ориентира и те, что сейчас присутствуют на рынке нефтепродуктов, то еще, по меньшей мере, 50 копеек "запаса" подорожания у них осталось.

Читайте такжеДо 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеОднако каким может быть реальное подорожание - неизвестно, потому как расчеты ведет Нафтогаз Украины как наиболее активный участник рынка (хотя ни единой заправки у них нет) почему-то определяет рекомендованную цену. У Минэкономики нет ни ресурсов, ни людей ни чего бы то ни было для того, чтобы осуществлять мониторинг рынка. Они доверяют тому, что присылает Нафтогаз, который не умеет считать и привязывает цены на все, что продает, к внешним индикаторам - газ к спотовым котировкам Роттердама, как и уголь с бензином, которыми там же расживается.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

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Нафтогаз Минэкономики АЗС цена бензина Геннадий Рябцев
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