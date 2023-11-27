Необходима программа действий по спасению Украины

Произошла ожидаемая, но от того не менее опасная массированная атака на нашу критическую инфраструктуру. Пока ударными беспилотниками, но будут и комбинированные атаки с применением ракет всех типов.
Наша противовоздушная оборона готова к этому. Вопрос лишь в том, хватит ли боеприпасов для ПВО-ПРО на всю зиму. Если дефицита не будет — все в порядке. Если дефицит возникнет - сами понимаете...
Так или иначе, но во время тяжелой зимы у значительной части украинского общества неизбежно возникнет закономерный вопрос "Что делать?". При том, что ответ на связанный вопрос "Кто виноват?", выглядит очевидным.
Вопрос "Что делать?" назрело и даже перезрело. Как аналитик, должен констатировать, что если продолжим двигаться по той траектории, что сейчас, то это приведет к поражению. И мы либо потеряем Украину, либо вынуждены будем пойти на переговоры на кремлевских условиях, и потеряем значительную часть Левобережья. А потом, через определенное время, российское нашествие продолжится. И тогда шансов выстоять будет даже меньше, чем сейчас.
Да, есть еще один супернадежный вариант: положиться на общеизвестное везение Владимира Зеленского. И надеяться, что его счастливая звезда нас не предаст, поэтому в России внезапно случится что-то такое, что недоимперия вынуждена будет сдаться. У этого варианта даже есть сторонники, по большей части, те, кто в любой момент может сесть в авто и чкурнуть за границу, а нацареванных денег хватит на жизнь в безопасности.
Всем остальным нужна срочная смена системы власти. Хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не о "майдане 3", которому действительно больше всего обрадуются именно в недоимперии. И не о каких-то публичных протестах. Даже не о выборах.
Но и не об имитационной замене запятнавших себя чиновников и депутатов на потенциально таких же. Сейчас нам нужна сознательная решительная адаптация власти под задачи и потребности войны. И-да: многие из нынешних власть имущих имеют власть потерять. А многие из них должны попасть под следствие.
Вот тут должен сделать исторический экскурс.
За всю историю независимой Украины у нас была только одна власть, которая публично предложила программу выхода из тяжелого кризиса, а затем почти полностью ее выполнила. Имею в виду первую половину первой президентской каденции Леонида Кучмы.
Его программа, провозглашенная в 1994 году, называлась "путем радикальных экономических реформ", депутаты Верховной Рады, среди которых была половина оппозиционеров, аплодировали ей в восторге. И через несколько лет были преодолены тотальный бартер и гиперинфляция, составлявшая более 1000 процентов. Была принята Конституция Украины. Проведена реформа информационного пространства, откуда убрали главные рупоры Москвы. Были созданы финансово-промышленные группы, которые смогли удержать на плаву тяжелую промышленность Украины. И так далее.
Согласен, также было много недостатков и нежелательных результатов. В частности, финансово-промышленные группы впоследствии превратились в олигархат, которой начал паразитировать на бюджете. Но это потому, что был нарушен принцип, которой закладывался изначально: ФПГ не имеют права никоим образом влиять на политику.
То есть, речь не о выполнении, а о неподходящем целеполагании.
Никого не оправдываю. Даже себя, который имел к тем событиям определенное отношение. Исторический пример привел лишь потому, что сегодня нам нужна именно прозрачная, четкая и поддержанная обществом программа действий по переводу страны на военные рельсы. И неукоснительное, крайне жесткое ее исполнение.
А уж под эту программу надо будет определить соответствующих исполнителей. И создать правительство Победы, предоставив ему необходимые полномочия. Не исключено, что и за пределами Конституции и действующих законов.
Да, это выглядит фантастическим, в Украине такого системного подхода до сих пор не было. Но другого выхода не вижу.
На днях попробую сформулировать и предложить читателям... нет, не готовую программу чрезвычайных действий, а принципы и положения, которые она должна содержать. Обсудим, поспорим, поищем истину. И единомышленников поищем. А дальше надо продвигать и поддерживать не какие-то общенациональные потрясения и неразумный снос всего, что не нравится, а именно программу неотложных действий, которые диктует война.
Это если мы действительно хотим одержать победу над врагом и не потерять Украину.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.