Необходима программа действий по спасению Украины

Хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не о "Майдане 3", которому действительно больше всего обрадуются именно в недоимперии.

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ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, командование Объединенных Сил ВС Украины

Произошла ожидаемая, но от того не менее опасная массированная атака на нашу критическую инфраструктуру. Пока ударными беспилотниками, но будут и комбинированные атаки с применением ракет всех типов.

Наша противовоздушная оборона готова к этому. Вопрос лишь в том, хватит ли боеприпасов для ПВО-ПРО на всю зиму. Если дефицита не будет — все в порядке. Если дефицит возникнет - сами понимаете...

Так или иначе, но во время тяжелой зимы у значительной части украинского общества неизбежно возникнет закономерный вопрос "Что делать?". При том, что ответ на связанный вопрос "Кто виноват?", выглядит очевидным.

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Вопрос "Что делать?" назрело и даже перезрело. Как аналитик, должен констатировать, что если продолжим двигаться по той траектории, что сейчас, то это приведет к поражению. И мы либо потеряем Украину, либо вынуждены будем пойти на переговоры на кремлевских условиях, и потеряем значительную часть Левобережья. А потом, через определенное время, российское нашествие продолжится. И тогда шансов выстоять будет даже меньше, чем сейчас.

Да, есть еще один супернадежный вариант: положиться на общеизвестное везение Владимира Зеленского. И надеяться, что его счастливая звезда нас не предаст, поэтому в России внезапно случится что-то такое, что недоимперия вынуждена будет сдаться. У этого варианта даже есть сторонники, по большей части, те, кто в любой момент может сесть в авто и чкурнуть за границу, а нацареванных денег хватит на жизнь в безопасности.

Всем остальным нужна срочная смена системы власти. Хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не о "майдане 3", которому действительно больше всего обрадуются именно в недоимперии. И не о каких-то публичных протестах. Даже не о выборах.

Но и не об имитационной замене запятнавших себя чиновников и депутатов на потенциально таких же. Сейчас нам нужна сознательная решительная адаптация власти под задачи и потребности войны. И-да: многие из нынешних власть имущих имеют власть потерять. А многие из них должны попасть под следствие.

Вот тут должен сделать исторический экскурс.

За всю историю независимой Украины у нас была только одна власть, которая публично предложила программу выхода из тяжелого кризиса, а затем почти полностью ее выполнила. Имею в виду первую половину первой президентской каденции Леонида Кучмы.

Его программа, провозглашенная в 1994 году, называлась "путем радикальных экономических реформ", депутаты Верховной Рады, среди которых была половина оппозиционеров, аплодировали ей в восторге. И через несколько лет были преодолены тотальный бартер и гиперинфляция, составлявшая более 1000 процентов. Была принята Конституция Украины. Проведена реформа информационного пространства, откуда убрали главные рупоры Москвы. Были созданы финансово-промышленные группы, которые смогли удержать на плаву тяжелую промышленность Украины. И так далее.

Согласен, также было много недостатков и нежелательных результатов. В частности, финансово-промышленные группы впоследствии превратились в олигархат, которой начал паразитировать на бюджете. Но это потому, что был нарушен принцип, которой закладывался изначально: ФПГ не имеют права никоим образом влиять на политику.

То есть, речь не о выполнении, а о неподходящем целеполагании.

Никого не оправдываю. Даже себя, который имел к тем событиям определенное отношение. Исторический пример привел лишь потому, что сегодня нам нужна именно прозрачная, четкая и поддержанная обществом программа действий по переводу страны на военные рельсы. И неукоснительное, крайне жесткое ее исполнение.

А уж под эту программу надо будет определить соответствующих исполнителей. И создать правительство Победы, предоставив ему необходимые полномочия. Не исключено, что и за пределами Конституции и действующих законов.

Да, это выглядит фантастическим, в Украине такого системного подхода до сих пор не было. Но другого выхода не вижу.

На днях попробую сформулировать и предложить читателям... нет, не готовую программу чрезвычайных действий, а принципы и положения, которые она должна содержать. Обсудим, поспорим, поищем истину. И единомышленников поищем. А дальше надо продвигать и поддерживать не какие-то общенациональные потрясения и неразумный снос всего, что не нравится, а именно программу неотложных действий, которые диктует война.

Это если мы действительно хотим одержать победу над врагом и не потерять Украину.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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