Немного интересной математики на "курской волне"

6 августа мо рф сообщило о том, что в Курскую область Суджанский район попыталась проникнуть группа численностью 300 л/с.

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ВСУ и войска РФ / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ

10 мая РОВ начали наступательную операцию на севере Харьковской области. Наступали по фронту 35 км и смогли продвинуться максимум на 6-8 км в течение первых 2-3 недель. Участие в этой наступательной кампании принимали подразделения ГВ "Север" из состава группировки "Белгород", на тот момент численностью около 50 тыс л/с. Непосредственно в Харьковской операции была задействована группировка более 30 тыс л/с.

6 августа мо рф сообщило о том, что в Курскую область Суджанский район попыталась проникнуть группа численностью 300 л/с. Мы не имеем официальных подтверждений с украинской стороны, что это подразделения СОУ, а потому будем пока эту неизвестную группу называть 300 Спартанцев.

В течение 48 часов 300 Спартанцев охватили фронт продвижения 30 км от Николаево-Дарьино до Олешня, на глубину 8 – 15 км, от Зелёный Шлях до Рубанщины.

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Вы понимаете, что мо рф само себя дискредитировало? В мае они за 3 недели 30 тысячной группировкой продвинулись по фронту 35 км на 6-8 км и увязли уже как третий месяц, а 300 Спартанцев провали фронт в 30 км на глубину в 15 км за 48 часов. А если бы их было 3 тысячи? Или 10 тыс? Стояли бы уже под Курском?

Отдельно хочу сказать, что ГВ "Север" сейчас имеет следующий вид:

Личный состав - около 75 тыс;

Танки – до 350;

ББМ – до 770;

Ствольная артиллерия – более 800;

РСЗО - 150-160.

Большая часть этих сил средств сосредоточено в Белгородской области – более 50 тыс л/с. В Брянской и Курской по 10 тыс л/с. То есть, россия неспособна защитить свои территории и границы даже от настолько небольшой группы как 300 Спартанцев? С учётом того, что это граница со страной, с которой россия воюет!

А ведь это видят не только на Западе, но и в других странах, которые имитируют искреннюю дружбу с Россией, но помнят, что многие российские территории исторически не её.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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