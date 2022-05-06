Немцы Россию не боятся, или Почему Германия не торопится отказываться от связей с РФ

Когда-то в Германии все началось из-за безобидного "вставания с колен", а закончилось катастрофой / УНИАН

Многих удивляет дискуссия по поводу помощи Украине, которая идёт в Германии.

Надо вспомнить, что Германия прошла через глубокое раскаяние, денацификацию. Для немецких элит, философов, писателей - это раскаяние много значит, оно искреннее. Это очень серьезно, как если бы Лавров публично извинился за ГУЛАГ, со слезами и на коленях.

Немцы боятся проявить агрессию, предъявить претензии, поскольку помнят, что это может зайти далеко.

Когда-то в Германии все началось из-за безобидного "вставания с колен", а закончилось катастрофой и солидарной ответственностью всех немцев, разрушенными городами, крахом всех надежд.

Тем более, вероятный противник - Россия, победитель во Второй Мировой, страна, которая была права в 1945, а Германия была неправа.

Боятся немцы Россию? Нет

Кого они боятся? Только себя. Немецкие философы боятся, что раскаяние не удалось и где-то глубоко "EIN fuhrer" ещё жив. Этот страх просто огромен, и он справедлив, конечно же.

Понимают ли немцы, кому надо помогать? Конечно.

Повод ли это для переоценки итогов Второй Мировой? Да, безусловно. Но не всех.

Читайте такжеКак война в Украине сломала ГерманиюС немецкой точки зрения стоит разобраться, какую часть послевоенного порядка можно переоценить, подвергнуть ревизии. Необходимость сделать это уже остро ощущается.

Считаю ли я, что Германия все делает правильно? Конечно же нет. Время для нынешней дискуссии давно прошло, в 2008 или 2014. Эта тема, хорошие русские или плохие, в Восточной Европе давно протухла, мы защищаем само существование ЕС, свободу, демократию, суверенитет всех его субъектов.

И тут немцы, такие: фашисты больше не мы? Вау! Надо подумать, обсудить.

А Зеленский им: подноси снаряды, дурачок, некогда объяснять.

Интересно, кто ещё хочет обсудить это из больших богатых государств?