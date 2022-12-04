Нельзя жалеть ваньку, брошенного на убой в холодный окоп, считает Эйдман / фото ua.depositphotos.com

Эмпатия к убийцам.

Виктор Шендерович написал, что суть претензий к уволенному корреспонденту "Дождя" Коростелеву его "эмпатия к мобилизованным российским бойцам".

Да и сам Коростелев пишет: "Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да".

Шендерович готов с ним согласиться. "Потому что этот ванька, брошенный на убой в холодный окоп, ванька, не имевший возможности откупиться от военкома и, может быть, даже не знающий слова "эмиграция"... ванька, пусть даже насмерть задуренный коллективом скабеевых и верящий в Путина и борьбу с укронацизмом... - он все равно человек! И жалость к нему (не пожелание победы, а именно жалость) со стороны как минимум соотечественника - никакая не поддержка войны, а нормальная человеческая реакция".

А мне солдата этого не жаль. Я хочу, чтобы у всех, кто участвует в преступной агрессии России против Украины, было как можно хуже и с "оснащением", и даже с "элементарными удобствами на фронте", чтобы они были "голодные" и "брошенные". В этом случае они не смогут эффективно убивать украинцев и быстрее будут драпать с войны.

Они не невинные овечки, а соучастники преступления - террористической атаки путинского режима на Украину. Пусть они в самом низу иерархии этой банды, но они её участники. Они служат преступникам, которые не просто убивают мирных граждан, но являются источником угрозы ядерной войны, то есть грозят самому существованию человечества.

Эта банда должна быть обезврежена любыми средствами. Печся об интересах её участников, жалеть их - нравственный идиотизм.

Вот потом, после войны, новые Бёлли и Грассы напишут о страданиях одурманенных пропагандой солдат путинского Рейха. Тогда их даже пожалеть можно будет. Но пока идёт схватка, абсурдно жалеть нападающего преступника, потому что ему холодно, голодно, а убивать пахан приказал.

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