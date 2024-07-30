Давайте не будем себя обманывать. Ситуация плохая, мы проигрываем войну.

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Президент Зеленский сказал, что Украина разрабатывает свой мирный план, который будет готов до конца года. Сказал о единстве партнеров, о давлении на Россию, у которой "не будет никаких шансов". О начале переговоров с "ответственными странами" относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Интервью было японскому телеканалу, и, возможно, японцы поняли, о чем идет речь, а я - не очень. Потому что не может быть никаких переговоров о суверенитете. Он либо есть, либо его нет. И территориальная целостность, как и права человека, - либо есть, либо ее нет.

Нельзя ни о чем договориться с теми, кто собирается тебя съесть. Ну, разве что предложить сегодня на обед ногу, завтра руку... Но в итоге все равно съедят - по долям.

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Давайте не будем себя обманывать. Ситуация скверная, мы проигрываем войну. И будем проигрывать дальше, пока нас не съедят полностью, если будем рассчитывать только на западную помощь, репрессивную мобилизацию и переговоры "о суверенитете".

Может, японцам такого нельзя говорить, а народу Украины - нужно. Потому что нам жить в этой стране. Или не жить.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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