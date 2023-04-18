УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Нелепые шантажисты понимают, что терпят поражение

Игорь Эйдман
18 апреля 2023, 06:20
22
Кремль устами Пригожина обращается к Западу: позвольте нам заморозить войну и забрать то, что мы захватили.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Нелепые шантажисты понимают, что терпят поражение, говорит Эйдман / сайт Кремля, скрин

Российская верхушка понимает, что проигрывает войну и хочет её временно заморозить. Даже террорист Пригожин об этом пишет. Хотя его статья называется "Только честный бой: никакого договорняка", она посвящена именно поискам возможностей для такого договорняка с Западом. Российские условия – заморозка конфликта по нынешней линии разделения противоборствующих сторон, позволяющая "переварить" захваченные территории.

Пригожин пишет: "Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала... Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть".

Вероятно, Пригожин получил заказ на такой "слив" от администрации президента (иначе не решился бы). Этого хотел бы и сам Путин, но так, чтобы предложения о заморозке конфликта поступили ему от США и Евросоюза.

видео дня

Кремль устами Пригожина обращается к Западу: позвольте нам заморозить войну и забрать то, что мы захватили, а если не дадите это сделать и поможете Украине наступать, вам же хуже будет – Россия тогда еще больше милитаризируется, фашизируется, вместо умеренных бюрократов придут к власти люди типа меня (Пригожина) и будут воевать с вами до последнего русского. Российские власти по своей обычной уголовной практике пытаются навязывать договорняк с помощью шантажа.

Однако этих нелепых шантажистов никто больше не боится, и договариваться с ними не будут. Их просто раздавят.

Источник

война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

05:30 Украина
"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте

23:41 Украина
Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали дату

Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали дату

21:27 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

06:20

Нелепые шантажисты понимают, что терпят поражение

05:30

Война будет продолжаться, пока есть Путин - ФейгинВидео

05:00

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

03:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

02:32

"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

Мисс Украина-Вселенная засветила лишнего в священной реке ИорданВидео

01:35

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

17 апреля, понедельник
23:41

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в БахмутеВидео

22:54

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

Реклама
22:34

"Кто он – мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУВидео

21:51

Пиво в СССР не было идеалом: чем на самом деле поили советских граждан

21:27

Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали датуВидео

21:16

"Может быть 2,5 тысячи ракет": Свитан удивил прогнозом о новых российских атакахВидео

20:46

Настя Каменских призналась, почему Потап исчез из ее социальной жизниВидео

20:35

Армейцы хотят закончить войну, они устранят Путина первыми - Марк Фейгин

20:25

"Все идет по графику": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ и освобождении КрымаВидео

20:10

"Мне понравились роды, можно повторить": снайперша Евгения Эмеральд заговорила о третьем ребенкеВидео

20:05

Гены пальцем не раздавишь: Кристина Соловий показала редкое фото красавицы-мамы

20:03

"Ожидаем основательных решений": Зеленский о новом "Рамштайне"Видео

19:55

"Цифровой концлагерь": Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резервВидео

Реклама
19:20

"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

19:20

Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистанамнение

18:59

Как сварить вкусный бульон из курицы: 9 ингредиентов для разнообразия

18:44

"Война пришла в дома россиян": в ГУР заявили, что в РФ не осталось безопасных местВидео

18:14

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в УкраинеВидео

17:52

Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

17:35

"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в УкраинеВидео

17:33

Зачем в Китае массово истребляли воробьев и при чем здесь СССР

17:23

Как определить характер по подбородку: главные признаки злости и доброты

16:45

Киркоров пообещал Галкину пойти на передовую, но в колготках

16:39

Мужчина оригинально отпраздновал развод после 23-х лет семейной жизни

16:31

Олег Винник объявлся в Сети спустя год после "исчезновения"

16:30

Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

16:05

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и БахмутеВидео

16:01

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцевВидео

15:46

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:43

В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположениеВидео

15:36

"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную СтавкуВидео

15:25

"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новостиВидео

15:05

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

Реклама
15:01

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

15:00

Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

14:40

Алла Пугачева едко подколола российскую власть и снялась у "позорного столба"

14:37

Она просто хочет зарабатывать деньги: бойфренд Лорак решил защитить свою сожительницу, но опростоволосилсяВидео

14:35

"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войнеВидео

14:31

Украина де-факто стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – РезниковВидео

14:21

В Бахмуте убивали детей и женщин по приказу "повара Путина" – командиры из ЧВК Вагнера

14:10

"Кудряшка Сью" Элисон Портер вышла замуж за друга детства

13:48

Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

13:35

Гороскоп на май 2023: Козерогам – легкость, Рыбам – возвращение бывших

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять