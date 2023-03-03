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Некрологи о Путине после его смерти

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

3 марта 2023, 06:20
Память о Путине в России будет раскачиваться от сравнения с Гитлером или Каддафи до сравнения с облагороженными образами Сталина или Николая Второго.
Владимир Путин, Виктор Небоженко
Небоженко рассказал, что будет после смерти Путина / Главред, сайт Кремля

Читаю многочисленные некрологи, посты и комментарии об смерти известного политтехнолога Путина Павловского, который умер раньше, чем Путин.

Теперь более - менее понятно, куда и как будет двигаться поток некрологов и публикаций о Путине после его смерти. Мол, Путин хотел как лучше, но правил жесткими методами, а получилось как всегда - еще хуже для Росси и ее будущего.

Оказалось, что каждое "судьбоносное" решение Путина приближало Россию к катастрофе, а не "светлому будущему".

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Посмертный образ и память о Путине будет тяжелой тенью лежать, вне их желания, на двух поколениях россиян - тех, кто считал Путина последним героем, полубогом России и согласился "поставить" Путина вместо России.

И тех, кто, кто отказались ставить сохранение власти Путина выше сохранения ценности России.

Память о Путине в России будет раскачиваться от сравнения с Гитлером или Каддафи до сравнения с облагороженными образами Сталина или Николая Второго.

Смена посмертного образа Путина в массовом сознании и официальной пропаганде постпутинской России будет важным показателем, куда движется Россия - опять к фашизму и реваншизму или в сторону демократии и исторической ответственности за злодеяния Путина.

Источник

Владимир Путин Виктор Небоженко
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