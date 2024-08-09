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Неизвестный, но проукраинский: как вице-президент Камалы Харрис поможет Украине

Богдан Яременко
9 августа 2024, 08:00
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Президентская кампания в США снова получит динамику, и пара Камалы Харрис с вице-президентом Уолзом выглядит интереснее по сравнению с Трампом.
Тим Волц, Камала Харрис, Украина
Тим Волз выражает проукраинскую позицию, что хорошо для Украины - Яременко / Коллаж Главред, фото - УНИАН, фейсбук Камалы Харрис

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Волз производит положительное впечатление целостной натуры, то есть человека, который сам себя сделал и поднялся в жизни на определенные политические вершины. Но для нас самое главное то, что в вопросах войны России против Украины его позиция очень однозначна и проукраинская.

Также это свидетельствует о том, что президентская кампания в Соединенных Штатах Америки снова получит динамику, какие-то смыслы, и пара Камалы Харрис со своим вице-президентом, и в силу возраста, и в силу харизмы выглядит гораздо интереснее, живее даже по сравнению с Трампом.

Нельзя делать однозначных выводов, потому что избирательная кампания только в разгаре и мы не знаем, кто в ней победит. Ведь избирательная кампания - это очень технологичная вещь. Сейчас перед штабом кандидата от Демократической партии стоит задача мобилизовать как можно больше поддержки. А она не набирается на какой-то одной теме - надо искать нишевые группы.

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Определенные штаты могут быть нишевой группой, но самое главное, что избирательная кампания в США никоим образом не привязана к общему рейтингу по стране. Она привязана к победе в каждом штате, поэтому выбор Тима Волза, кроме того, что на первый взгляд он не вызывает негатива, является еще и технологическим политическим решением с точки зрения борьбы за те штаты, которые нужны для победы в президентской кампании.

Поэтому не надо удивляться тому, что Тима Волза мало знают за пределами его родной Миннесоты. Знаем ли мы многих глав областных военных администраций в Украине, когда у нас на слуху двое-трое максимум? Миннесота далеко, ее губернатор занимается местными проблемами. Но, тем не менее, этот губернатор занимался украинской проблематикой и выступал за расширение связей между Миннесотой и Черниговской областью. То есть история сотрудничества Волза с Украиной очень конкретная.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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Богдан Яременко Камала Харрис президентские выборы в США Тим Волз
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