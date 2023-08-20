УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Недостижимая Луна-25 и деградация российской космонавтики

Александр Коваленко
20 августа 2023, 23:26 обновлено 20 августа, 23:26
51
Станция "Луна-25" на самом деле не является некой высокотехнологичной, революционной разработкой.
Луна-25
Луна-25 / Коллаж Главред, фото pixabay, Роскосмос

23 августа 2021 я, на страницах "Информационного сопротивления" публиковал материал про станцию "Луна-25", под названием "Недостижимая Луна и деградация российской космонавтики".

Данная статья, 2 года спустя, оказывается всё так же актуальной. Приведу её текст ниже:

"Российская Федерация продолжает позиционировать себя как космическую державу, хотя за последние не просто года, а десятилетия, ей особо похвастаться на данном поприще нечем. Даже исследовательский модуль "Наука", который россияне наконец-то запустили и пристыковали к МКС, создал аварийную ситуацию, которая чуть было, не погубила станцию, а сейчас вызывает опасения странными вибрациями и звуками. А потому, даже этот запуск нельзя назвать успехом, настолько позорно он прошёл для "космической державы" и, благо, не завершился катастрофой.

видео дня

Хотя, в этом году российская космонавтика и вправду могла бы организовать масштабное пропагандистское явление посредством запуска лунной станции "Луна-25". Но, как известно, запуск станции пришлось в седьмой раз подряд отложить.

Лунная программа СССР была постепенно свёрнута в 1970-х и в 1980-х, особенно на фоне экономического кризиса в стране, про Луну вспоминать было признаком плохого тона. В голодные и бурные 1990-е России было не до спутника Земли, а вот вначале 2000-х, на фоне сверхприбылей от экспорта газа и нефти, а так же благоприятного инвестиционного климата в стране, заговорили о возобновлении лунной программы.

Станция "Луна-25", до 2013 года называвшаяся "Луна-Глоба", начала свой путь к звёздам в далёком 2005-м. Тогда специалисты планировали завершить работу над станцией до 2014 года и запустить её на Луну. И именно в сроках создания данного аппарата, самое интересное – в очередной раз раскрывающее суть современной российской космонавтики.

Дело в том, что станция "Луна-25" на самом деле не является некой высокотехнологичной, революционной разработкой, на создание которой следовало потратить десятилетие. Она не является революционной разработкой и в плане конструкции.

"Луна-25" по своей конструкции полностью повторяет советские зонды, созданные в рамках лунной программы 1970-х годов! При этом скажем так, данное повторение крайне минималистичное, поскольку у зонда нет возвращаемого модуля, а так же отсутствует подвижная часть – луноход. То есть, "Луна-25" это статичный, спускаемый зонд.

То есть, ситуация такова. Россия с 2005 года создавала статичную лунную станцию, копирующую советские аппараты 1970-хх, а с 2014 пытается её запустить, но всё никак не получается. То есть, грубо говоря, 16 лет совершенно безрезультатной работы, которая даже если и будет выполнена и зонд запустят на Луну, а если быть точнее – его сбросят на Луну, то и эффект после высадки зондов США и КНР на Марс будет, мягко говоря, слабоват.

А потому, за банальным переносом запуска зонда на 2022 год, на самом деле скрывается куда больше, чем просто банальный перенос. Это демонстрация неоспоримой деградации российской космонавтики как таковой, не способной не то, чтобы создать, что-то новое, не имеющее аналогов в мире, а даже банально повторить опыт СССР 1970-хх годов".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Луна Александр Коваленко Россия
Реклама

Главное за день

Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия-Минобороны Дании

Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия-Минобороны Дании

23:45 Украина
Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

22:26 Мир
Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

21:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:45

Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия-Минобороны Дании

23:26

Недостижимая Луна-25 и деградация российской космонавтикимнение

22:34

Что в украинском языке означает слово "горілиць": Авраменко удивил ответомВидео

22:26

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

22:16

Что святят на Ореховый Спас: список для праздничной корзины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:47

Путинист Машков унизил единственную дочь: "Презираю, но не отворачиваюсь"

21:32

Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

21:08

Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - КоваленкоВидео

20:55

Заворотнюк готовится стать мамой: "У меня такое впервые"

Реклама
20:47

Ay, mi morena de mi corazón: рецензия на фильм "Синий жук"Видео

20:16

Зеленский прямо ответил, какие территории готов обменять ради членства в НАТОВидео

19:52

Звезда сериала "Школа" раскрыла неожиданную подробности двойной помолвки

19:38

Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ: западные СМИ назвали сроки

19:26

Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха – The Economist

19:15

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, первые появятся до Нового года - премьер

19:01

Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях: наконец-то не будет сохнуть

18:39

Зальет дождями и ударят грозы: в Украину резко врывается непогода

18:25

"MH17, Бучу и Мариуполь нельзя прощать": Зеленский назвал путь к соглашению с РФ

18:04

Появились подробности вчерашних взрывов под Киевом с детонацией

17:50

Ирина Билык непрозрачно намекнула на свадьбу с Димой КоляденкоВидео

Реклама
17:32

Во Львове вагнеровцев ждет "резня": эксперт оценил вероятность удара РФ с севераВидео

17:26

Нидерланды резко засомневались в возможности передать Украине 42 истребителя F-16

17:19

Украина усилила разведку возле Беларуси и готова перебросить больше оружия: что произошло

16:54

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво: неожиданный способ удивит опытных садоводов

16:49

Мир был убежден, что Украина падет за 3 дня, а Киев – через три недели – Резников

16:41

Что нельзя делать 22 августа, чтобы не привлечь беды и несчастье: приметы

16:36

Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла: детали удара по военному аэродрому РФ

16:11

Любовный гороскоп на сентябрь: Скорпиону – ссоры, Раку - проблемы

15:41

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

15:30

Загадка для самых внимательных: нужно найти медвежонка в густом лесу

15:25

"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

15:10

Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

15:06

Муравьев не будет ни в доме, ни в саду: 6 проверенных народных методов

14:57

Эктор Хименес-Браво сбрил волосы из-за проблем со здоровьем - идет на операцию

14:36

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

14:35

"Второй день рождения": Фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в жутком ДТП

14:24

Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецептВидео

14:22

Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

13:49

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:20

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

Реклама
12:55

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:47

"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

12:47

"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

12:29

Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

12:04

"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

12:03

F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

11:53

"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

11:45

Планы Путина провалились, Россия под ударами ракет С-200 – разведка Британии

11:39

FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

11:26

До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять