Опасное увлечение Сталиным: почему Россия катится в Тартарары под громкие фанфары

Иосиф Сталин / wikimedia.org

Россияне считают Иосифа Сталина самой выдающейся личностью всех времен и народов, о чем свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. В частности, среди самых выдающихся личностей оказались: Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Столь огромное увлечение русских фигурой Сталина объясняется прежде всего массовой безнравственностью общества. По одной из теорий историков, русские слишком быстро перелистывали страницы истории и слишком стремительно перешли от первобытного строя к современности, так что мораль за этими перелистываниями страниц просто не успевала. Каменный век на территории Залесья, то есть современной России, закончился около 2 тыс. лет назад, тогда как в Европе он завершился около 6 тыс. лет назад, как и в Украине.

Следовательно, у российского общества развилось ощущение, что правды не существует. Это так называемый нравственный релятивизм, который свойственен многим первобытным обществам. Иными словами, для многих россиян нет морали, и это свойственно многим народам, недавно вышедшим из разнообразных первобытных сообществ: у них более высокий уровень преступности, криминализации и тому подобное. Если вы проанализируете положение дел в Австралии и Новой Зеландии и в африканских странах, эта закономерность будет очевидной. То есть общество может очень быстро проходить все стадии развития, но нужные уроки так и не успевает усвоить.

Кроме того, увлечение Сталиным не в последнюю очередь объясняется российской пропагандой. Но также играет роль и то, что в России постоянно уничтожались те люди, которые имели собственную моральную точку зрения. Они уничтожались систематически и не только при Сталине, но и раньше.

Есть очень показательный пример. В свое время существовал митрополит Филипп, призывавший Ивана Грозного прекратить убийства и кровопролитие. Но как поступили русские люди с этими призывами митрополита? Свели все на нет: и до сих пор с тех времен в русском языке сохранилась фраза "филькина грамота" – призывы не убивать стали для русских "филькиной грамотой"! А человек, призывающий к морали, стал называться "простофиля".

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Следовательно, люди, выступающие за мораль в России, – это юродивые, и они очень редки. Согласно российским традиционным подходам, "тот, кто не врет, тот глуп и не умеет жить".

Современная Россия построена именно на таких вещах, как ложь. Поэтому ждать другого – увлечения другими людьми – нечего было и ждать, если априори есть установка на поддержку лжи. Для россиян правда ничего не значит, это просто слова. Правдой там, обычно, является то, что им выгодно.

Читайте такжеКак законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног МосквыОт такого пренебрежительного отношения к правде и происходят все процессы в современном российском обществе. Все это очень разрушительно для общества и не способствует развитию экономики. Но русские не могут от этого отказаться, потому что это – часть их истории, натуры и национального характера.

Своим увлечением Сталиным и своими политическими вкусами русские обрекают себя на новые катастрофы. Об этом, конечно, не говорят, но именно Сталин уничтожил возможности России как великой державы. Ведь сталинщина фактически противопоставлялась миру и другим национальностям, которые жили рядом с русскими. Этим Сталин загубил великую Россию.

Но русские не осознают таких катастроф, а потому эти катастрофы неизбежно будут повторяться. Так что все это печально прежде всего для самих россиян. Было грустно и нам, когда мы находились в составе Советского Союза.

Кроме того, количество опрошенных, назвавших Путина самой выдающейся фигурой всех времен и народов, снизилось вдвое с 2017 года – с 34% до 15%. Это объясняется просто: россияне видят, что происходит вокруг них, и понимают, что при Путине страна движется совершенно не туда, куда надо, и не удовлетворяет их материальных стремлений. В конце концов, страна истощается и идет вниз, все катится в тартарары под громкие фанфары.

То, что Пушкин оказался в пятерке этого "рейтинга", предсказуемо. Других поэтов русские просто не знают. Это – отражение общего культурного уровня. Пушкин – безусловно, выдающаяся личность и талантливый поэт, но в значительной степени он не является русским поэтом и не похож на остальных русских поэтов. Это – эфиопский цветочек, выросший на чухонских болотах. Пушкин показывает не русский национальный характер, а немножко другой. Чтобы понять, о чем идет речь, просто сравните творчество Некрасова и Пушкина.

Появлению Пушкина в этом перечне выдающихся лиц удивляться не стоит еще и потому, что в свое время его очень раскрутили, тогда как о других мало говорили.

Александр Палий историк, политический аналитик, специально для Главреда