Трансгендер избил женщину на ОИ / скриншот

Фактчека ради, а то несется.

Поднялся скандал. На Олимпиаде боксерка из Алжира Имане Халиф избила итальянку, а последняя расплакалась - мол, Халиф на самом деле мужчина. В пользу этой версии свидетельствует ее внешность и тот факт, что на одном из предыдущих соревнований она провалила тест на тестостерон.

Суть скандала - в том, что на Олимпиаду теперь допускают трансжинок в женскую категорию, ааа!

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Но нет. Не допускают.

Да и в случае Халиф она вообще из страны довольно жесткого ислама. Смена пола там категорически запрещена, и чтобы в Алжире пустили трансгендера в женский бокс, а потом еще послали представлять страну - извините, крайне малореально.

По сумме свидетельств, Халиф - гермафродит с женскими признаками. Такое бывает. В том, что такой человек начал делать спортивную карьеру в стране, где в принципе жесткое распределение гендерных ролей, ничего удивительного - а в том, что он был в этом успешен, и подавно.

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Не все то трансгендер, что "непонятный пол", родные.

P.S. Еще более смешная история была, когда в Польше возмутились проигрышу своей дзюдоистки на Олимпиаде британке Привти Авите Алькараз, заявив, что Алькараз же очевидно мужчина. Вопросов нет, в ги (дзюдошная униформа) Алькараз действительно похожа на парня. Но довольно легко гуглился ее Инстаграм с фото в бикини, где с парнем уже перепутать труднее. А еще можно было нагуглить фото ее родного брата Филиппа, тоже дзюдоиста, на фоне которого все вопросы о ее поле снимались (он похож на Гигачада из мемов, только чернокожий). В результате сама проигравшая ей польская атлетка вынуждена была за нее вступиться.

Проблема трансгендеров в спорте существует - но когда она превращается в моральную панику и из каждых штанишек видно то, чего там и не было, становится слишком весело.

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