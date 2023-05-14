Не вижу смысла спасать Россию от развала

Так ли уж страшен развал России? И правда ли то, что Россия может существовать только как одно большое, единое государство?

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Альфред Кох говорит, что нет смысла спасать Россию от развала / фото: ua.depositphotos.com

Теперь про российское наступление хоть в Бахмуте, хоть в Марьинке, хоть под Кременной, хоть на Марсе уже никто не рассказывает. Теперь все сосредоточенно обсуждают "фланговый маневр" ВСУ.

Вчерашние и сегодняшние карты ISW подтверждают: действительно есть продвижение ВСУ севернее и южнее Бахмута. Разумеется, Пригожин все валит на российскую армию, а вот сообщения спикеров ВСУ напротив, говорят о том, что побежали именно вагнеровцы, а регулярные части армии РФ стойко держались.

Мне, честно говоря, глубоко наплевать, кто бежал, а кто стоял. Это пусть Путин разбирается, кто из них его больше любит, а кто только языком болтает. Мне достаточно того, что я их всех не жалую и они (надеюсь) платят мне той же монетой.

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Мне, признаться, было бы неприятно узнать, что они меня любят. Меня бы это оскорбило. (Впрочем, шансов на такое развитие событий немного и поэтому я чувствую себя совершенно спокойно).

Российская либеральная оппозиция взяла еще одну планку: в Вильнюсе особенно ретивые российские эмигранты, переодевшись в украинских патриотов, обмазали кетчупом Шендеровича за то, что он сказал, что пути украинских патриотов и российских либералов после войны разойдутся: одни пойдут возрождать Украину, а другие - спасать Россию от развала.

Вильнюсский маскарад проходил под девизом: "Бей Шендеровича - Спасай Россию!" и, видимо, имел целью положить конец противоестественной для русского человека мысли, что это именно Шендеровичу будет суждено спасти Россию. А между тем, похоже, что спасать ее больше некому. Ведь объективно, все остальные работают на ее развал.

Тут ведь дело в том, что главным, на мой взгляд, тезисом Шендеровича было утверждение, что единственной альтернативой развалу России ("Россия накрылась медным тазом") является ее сохранение как единого государства. И что дело лишь в том, чтобы сделать это государство демократическим, свободным, мирным и человеколюбивым.

Я обеими руками за такую Россию, которая в трудах Навального называется "Прекрасная Россия будущего" (ПРБ). Но с тем, что единственной альтернативой ПРБ является полный развал и бескрайняя помойка на "громадной равнине, по которой носится лихой человек" - с этим я не согласен.

Почему даже Шендерович (не говоря уже о Навальном) видит у России будущее только лишь как у единого государства? Этот тезис настолько неоспорим, что вся дискуссия о том, как нам обустроить Россию, крутится лишь внутри плана преобразований единого государства. Но почему единое государство это данность - я не понимаю.

Почему одна большая Россия лучше десяти маленьких? Вот я смотрю на крохотный Лихтенштейн. Там немцы живут лучше, чем в маленьком Люксембурге. А в Люксембурге - лучше, чем в небольших Швейцарии и Австрии. А в обеих этих странах - лучше, чем в большой Германии. Или, например, китайцы на Тайване и в Сингапуре живут лучше, чем в материковом Китае. Или французы в Швейцарии живут лучше, чем во Франции. И эти примеры мне доказывают обратное: одни и те же нации в составе маленькой страны живут лучше, чем в большой.

Так ли уж страшен развал России? И правда ли то, что Россия может существовать только как одно большое, единое государство? И действительно ли альтернативой этому является национальная катастрофа?

Нет, я отнюдь не призываю силой раздробить Россию на несколько отдельных государств. Останется она единым государством и путь себе остаётся. Но специально ее спасать от развала - это зачем? Развалится - значит так тому и быть.

Развалился, вон, Советский Союз, и что? Кто-то зарыдал от этой "геополитической катастрофы"? Да ни чуть! Даже Путин себя вполне спокойно чувствовал цельных двадцать лет, пока ему моча в голову не ударила. Может кто-нибудь вспомнит акции массового суицида патриотов? Или расскажите мне (только без шпаргалки), когда и как развалилась Чехословакия? А ведь была такая страна…

Нет. Я не вижу смысла ради сохранения единой России сидеть прикусив язык и не называть убийц - убийцами, только лишь потому, что это "наши мальчики" и нам с ними строить эту самую ПРБ.

Мне не нужна ПРБ, построенная такой ценой.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

И потом, вот это утилитарное отношение к Украине: нам с вами по пути до тех пор, пока вы кровью своих солдат уничтожаете режим Путина. А как уничтожите - так попрошу вас покинуть помещение, дальше мы уж тут сами, без вас. Будьте любезны, закройте дверь с той стороны! Мы тут с "нашими мальчиками" будем без всякого вашего участия строить ПРБ. Это отношение только ведь на первый взгляд кажется циничным. А на самом деле оно - верх наивности.

А с чего это Виктор Анатольевич взял, что победители вообще подпустят его к строительству ПРБ? Почему бы им не решить, что с этим делом они в состоянии справится из без российской либеральной интеллигенции? Как вообще представляет себе Шендерович строительство ПРБ без оглядки на победителей? И какой победитель позволит так с собой обращаться?

А раз игнорировать победителей будет невозможно, то и нужно сразу себе признаться в том, что участвовать придется и в наказании особо ретивых "наших мальчиков", которые, по меткому выражению самого Шендеровича, являются обычными убийцами. И, возможно, это будут смертные казни…

Да, да, дорогой мой Виктор Анатольевич. Смертные казни. Как это было в послевоенной Германии. И эти казни не ограничивались лишь теми, кто был приговорен к ним Нюрнбергским трибуналом. Их было значительно больше. Такова была цена денацификации… Вы все еще горите желанием возрождать Россию вместе с "нашими мальчиками"?

Ну а если Украина не станет демонтировать режим Путина, а лишь ограничится его вытеснением на границы 1991 года, то тогда вообще тема возрождения России отпадет сама собой. Будет плешивый черт и дальше измываться над покорным ему народом, а мы будем лишь радоваться, что нас миновала чаша сия… И как в этих условиях сливаться в едином созидательном порыве с "нашими мальчиками" - ума не приложу.

Поэтому я все время твержу: любая дискуссия о путях Возрождения России возможна только лишь после того, как Путин потерпит поражение. Только тогда и появляется окно возможностей. Не факт, что появится. Но без победы над Путиным и его армией - не появится точно.

Готов ли я участвовать в возрождении России? Не уверен. По описанным выше причинам. А еще потому, что я, пока еще, не знаю как ее возрождать. И какова будет степень моей свободы в выборе путей ее возрождения. И кто будет заказчик работ.

Поэтому давайте отодвинем все наши дискуссии и уберем банки с кетчупом и ведра с помоями. Давайте будет всеми силами помогать победить Путина.

И я искренне верю в то, что такая победа обязательно будет одержана. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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