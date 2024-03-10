'Не убий': Папа римский не знает, о чем говорит

И Папу Франциска, как и Илона Маска и других громкоголосых современников, конечно, приглашали в Украину.

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Папа Франциск посоветовал поднять "белый флаг"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У подавляющего большинства публичных деятелей, которые время от времени поднимают волну своими заявлениями относительно полномасштабного вторжения России в Украину, есть один общий недостаток. Они не знают что такое полномасштабное вторжение России в Украину. То есть они не знают о чем говорят.

И Папу Франциска, как и Илона Маска и других громкоголосых современников, конечно, приглашали в Украину. Конечно, и сегодня они имеют такую возможность - возможность посмотреть в глаза российской агрессии. Стать свидетелем бешеной попытки уничтожить, убить, захватить.

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Прикоснуться рукой к обломкам жизней миллионов невинных людей, единственной виной которых в глазах судей заскорузлой от собственного бессилия и бессмысленности цивилизации, является то, что они до сих пор живы.

Цивилизации, которая даже верит по инерции, а не потому что готова за это бороться. Не говоря уже о том, чтобы бороться и победить.

Конечно, для них лично такая возможность несет гораздо меньше угроз, чем их пестрые заявления несут для целой страны.

Очевидно, что такой особый человек как Папа Римский не может себе позволить призвать Запад предоставить Украине столько оружия, чтобы исключить смерть украинских жизней. Но ничто не мешает сановнику такого незаурядного уровня апеллировать к убийцам больше чем к тем кого убивают.

Все чем мы являемся независимо от сана, должности или ресурсов - ради жизни.

И если кто-то поднялся так высоко, что уже и не в силах увидеть - где жизнь, а где смерть. Никогда не поздно спуститься ниже и ближе к тем людям, которые верят в жизнь настолько, что готовы умирать за эту свою веру. И это служение.

Ведь переизбрать можно и Папу Римского, и президентов и даже гендиректоров Twitter. А заповеди Божьи не переизбираются. При любых обстоятельствах, коньюктурах или во имя удобных интересов.

А там, если мне (в отличие от куда более ответственных лиц) не изменяет память, написано - "не убий".

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Деньги" (1+1). В 2016-2021 - журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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