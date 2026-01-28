Укр
Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Даби

Вадим Денисенко
28 января 2026, 09:49
Кроме территорий, Путин требует снятия санкций. Без этого он не может заканчивать войну.
Переговоры в Абу-Даби многим дают надежду на скорый мир. Но давайте попробуем выйти за пределы шаблонного представления о том, что эти переговоры о территориях.

Точнее, территории являются одним из столпов этих переговоров. Но они также являются и ширмой, за которой скрывается более глобальный фон

Арктика

В результате переговоров США хотели бы получить то, о чем им так много говорит Кирилл Дмитриев: доступ к углеводородам и редкоземельным элементам Арктики, а также доступ к определенным логистическим центрам северного морского пути. За год американцы, похоже, практически не продвинулись в этом вопросе.

Почему этот аспект важен? Дело в том, что у России есть один глобальный козырь: Арктика. И здесь Путин является классической собакой на сене: Россия не может производить ледоколы, не может добывать нефть в тех сложных условиях и имеет ограниченный ресурс по очистке редкоземелий. В связи с этим у Путина есть три варианта развития событий:

- Попробовать продать Арктику Китаю;

- Попробовать диверсифицироваться между Китаем и США (запустить и тех, и других);

- Ничего не делать.

Пока у нас ситуация, когда Путин выбирает третий вариант, надеясь, что Вашингтон и Пекин согласятся на второй.

Снятие санкций

Кроме территорий, Путин требует снятия санкций. Без этого он не может заканчивать войну. Снятие санкций, помимо всего прочего, предполагает возвращение (хотя бы частичное) российских компаний на европейские рынки углеводородов. Но здесь Путин упирается в двойную стену: США считают, что европейский рынок должен контролироваться именно США. И пока к возвращению россиян вообще не готова Европа.

Ослабление России

Ослабленная Россия устраивает абсолютно всех: США, ЕС и Китай. Продолжение войны — это точно ослабление РФ.

Фактор Китая

Пекин не будет играть в окончание войны, пока это не будет игрой Китая или он, хотя бы, не станет равноправным партнером США в этой игре. А Вашингтон пока не демонстрирует заинтересованность (читай п.1). Есть, конечно, надежды на переговоры Трамп-Си, но пока они очень призрачны, прежде всего из-за позиции Трампа. Хотя, повторю то, что говорил много раз: ключ к быстрому миру есть только у Китая.

Запас прочности России

Кризис (экономический) в России наступит в середине 2027 года, если сойдутся два фактора: все это время будет сохраняться негативная нефтяная конъюнктура (низкая нефтяная цена и охота над теневым флотом) и продолжится серьезное накопление управленческих ошибок. Мы не имеем ответа на вопрос цены и пока не понимаем, продолжит ли США догонять танкеры и пойдут ли европейцы дальше слов (имею в виду заявление 15 стран о закрытии Балтийского моря).

В целом, все это указывает на то, что с точки зрения логики, завершение переговоров в краткосрочной перспективе маловероятно. Тем не менее, я все же остаюсь при мнении, что логика американских выборов и низкие рейтинги республиканцев могут существенно повлиять на ускорение определенных процессов. И у нас сохраняется переговорное окно возможностей апрель-май (после переговоров Трамп - Си).

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

