Не только Путин: российских военных преступников - десятки тысяч

Русские должны понести наказание за свои преступления / Фото ua.depositphotos.com

Эти твари опять пытаются разрушить Украину. Ничего нового, они повторяются, правда от этого нисколько не легче. Что ж придется повториться и мне.

Я уже писал как-то о том, что военные преступники далеко не только те, кто отдает преступные приказы, но и те, кто их исполняет. Отмазка типа - мы не знали, что это удары по гражданскому населению и инфраструктуре, нам просто давали координаты в наше время не работает. Вся цепочка исполнителей знает куда и по кому стреляет, то есть сознательно совершает военные преступления. А это десятки, если не сотни тысяч людей, и все они должны понести наказание за свои преступления. Иначе никак.

И месть здесь совсем не причем, даже справедливость в данном случае важна только с моральной точки зрения. Это необходимо для того, чтобы у каждый военный, в руках которого смертоносное оружие понимал - на войне нельзя убивать гражданских и разрушать гражданские объекты. Да, когда-то это считалось нормой, но когда-то и каннибализм был нормой, люди ели друг друга просто для того, чтобы утолить голод. Сейчас же этого нет, хотя тех каннибалов я понимаю гораздо лучше, чем современных российских военных.

С каннибализмом должно быть покончено. Верим в ВСУ и слава Украине!

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