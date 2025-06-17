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Не только из-за Ирана: почему в Украине подорожало топливо

Леонид Косянчук
17 июня 2025, 11:50
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Объективных причин для роста цен меньше. Но война в стране, которая занимает важное место в экспорте нефти, ни к чему хорошему не приведет.
Не только из-за Ирана: почему в Украине подорожало топливо
Почему в Украине подорожало топливо - ответ эксперта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Не думаю, что есть прямая связь между ростом цен на топливо в Украине именно с операцией Израиля против Ирана. Это может ожидать нас со временем. Потому что за первые дни цена на нефть поднялась до 13%, но рынок нефтепродуктов, в частности европейская биржа (а именно оттуда и по ее ценам мы получаем ресурсы) может отреагировать через несколько недель.

На каждом заводе еще есть запасы. А то, что мы видим сейчас - это рост цен на фьючерсы. И я думаю, что это даже не на июль, а уже на август. Это, скорее, перестраховка со стороны операторов. Ведь мы понимаем, что начался летний сезон, а в это время всегда растет спрос. И соотношение "спрос-предложение" играет в пользу роста цен. Но они поднимают цены незначительно.

Я не могу комментировать, почему повышают цены премиальные сети АЗС, потому что на самом деле у них маржа, то есть разница между закупкой и продажей, достаточно существенная. Мы же понимаем, что мы с вами можем купить бензин и за 49, и за 56 гривен. И, когда потребление увеличилось, они могут повышать цены.

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Впрочем, объективных причин для роста меньше, чем элементов перестраховки. Но то, что происходят военные действия, или, проще говоря, локальная война в стране, которая занимает важное место в экспорте нефти и транспортных маршрутах - в частности, если брать во внимание Ормузский пролив, - ни к чему хорошему не приведет.

Прежде всего, рост цены на нефть - это в пользу России, потому что у нее увеличивается доход и появляется больше возможностей финансировать войну. А с другой стороны, мы должны понимать, что через Ормузский пролив проходит треть всего мирового экспорта нефти.

То есть могут возникнуть логистические проблемы, ведь если изменится маршрут поставки, то и конечная стоимость нефти. А дальше уже будем видеть, как это повлияет на цены на нефтепродукты. Сейчас как раз такой период - через месяц-два начнется жатва - поэтому говорить, что есть какие-то предпосылки к снижению цен, я бы не стал.

Дальнейшая цена на нефть очень зависит от масштаба конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт будет кратковременным и уже на этой неделе завершится - то рост ограничится теми 11-12%. Но если конфликт будет длительным, с блокадой Ормузского пролива, а для этого Израиль должен уничтожить экспортную инфраструктуру Ирана, - то ситуация станет серьезнее.

Я не уверен, что в странах ОПЕК есть достаточные запасы, чтобы компенсировать нехватку иранской нефти. В таком случае баррель может подорожать еще на 30 долларов. А если конфликт перерастет в полномасштабную войну с участием Саудовской Аравии, США и других стран региона, то мы можем увидеть нефть и по 100, и даже по 150 долларов за баррель. Всё будет зависеть от уровня эскалации и развития событий.

Хотя, если абстрагироваться от событий на Ближнем Востоке, должен отметить, что июнь - это не тот месяц, который создает предпосылки для снижения цен на нефтепродукты. Нет прямой зависимости между ценой на нефть и ценами на нефтепродукты. На ценообразование влияет много других факторов. Например, курс национальной валюты к основным иностранным валютам. А он меняется очень быстро и очень существенно.

И, возможно, именно колебания курса и побуждает некоторые сети поднимать цены. Хотя это не характерно для всего рынка, потому что на рынке работают разные компании, разные бренды, и у каждой из них - своя экономика, своя логистика. То есть они не могут действовать синхронно в ценовом плане.

К тому же, партнеры, у которых мы импортируем нефтепродукты, часто добавляют так называемую премию, которая может составлять как 30, так и 70 долларов на тонне. И это еще один инструмент, благодаря которому экспортеры пытаются заработать больше. Поэтому можно, конечно, пытаться что-то спрогнозировать, основываясь на аналогичных периодах - например, июне 2024 года. Но жизнь показывает, что такие сравнения не всегда оказываются точными. Вместе с тем хочу отметить, что в торговых сетях, особенно в премиальном сегменте, есть значительный ценовой запас. Именно ценой они регулируют объемы продаж. А количество проданных литров очень существенно влияет на экономику бизнеса. Потому что объем продаж стоит в знаменателе - в то время как в числителе - условно постоянные расходы на содержание АЗС и всей инфраструктуры. И именно поэтому, если при тех же затратах продавать вдвое больше топлива, то экономическая эффективность АЗС тоже растет.

Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы, специально для Главреда

Кто такой Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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