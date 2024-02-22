Не такая та Польша малая и немощная

Оказывается Польша делает правильно, потому что "а все равно деньги оседают в офшорах".

https://opinions.glavred.info/ne-takaya-ta-polsha-malaya-i-nemoshchnaya-10543688.html Ссылка скопирована

Польша зерно / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Какую ситуацию ни возьми, а искать врага внутри Украины нашему люду нравится больше. Оно ясно, что так безопаснее и легче.

Казалось бы ну, насколько очевидна ситуация - ЕС принимает решение в поддержку Украины снять все бар "ЕР" на пути торговли с Украиной. Польша поддерживает это решение. А дальше начинает ему противодействовать, вводя какие-то запреты, помехи и тд.

Кому в Украине плохо от того, что наше зерно продается заграницу? А не так все просто! Все равно мобилизуется армия ФБ-писак, которая немедленно начинает "защищать" Украину от Украины.

видео дня

Оказывается Польша делает правильно, потому что "а все равно деньги оседают в офшорах".

Начинаем разбираться - украинские сельскохозяйственные предприятия уплатили 63,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2022 году и 70,1 млрд грн уплачено налогов в 2023 году. Это колоссальные суммы.

Но все равно Польша хороша, а мы нет, потому что в Польше "все для людей, а у нас - для олигархов".

Разбираемся.

До войны в сельском хозяйстве Украины работали более 75 тыс предприятий, из которых 90% — микропредприятия со средним размером до 100 га. Кроме того сельскохозяйственным производством также занимались около 3,9 млн личных крестьянских хозяйств (микро фермеры), обрабатывавших более 6,1 млн га с. х. земель. - средний размер 1,5 га.

На пике своего развития в 2013 году крупные аграрные компании (115 единиц) обрабатывали около 6,0 млн. га. В последние 10 лет в Украине наблюдались обратные тенденции по консолидации земель. Малые и средние производители оказались более гибкими в отношении современных внешних и внутренних проблем.

По состоянию на начало войны совокупный земельный банк крупных аграрных компаний составлял менее 4,0 млн га или около 10% от всей площади с. х. земель Украины.

В целом в структуре производства сельскохозяйственной продукции доминирующую роль продолжают занимать личные крестьянские хозяйства (микро фермеры). До войны они производили в среднем 41% всей продукции. Крупные аграрные компании обеспечивали 23% продукции, остальные категории производителей — 36% соответственно.

Ну, ок, может конечно не все в Украине олигархи и не все деньги за масло в офшорах оседают. А ведь польские фермеры нам деньги на помощь давали, а мы им рынок обвалили.

Разбираемся.

Экспорт пшеницы, ячменя, кукурузу, рапса из Украны в Польшу не происходит. Все зерно идет транзитом. Лишь небольшие объемы семенного ячменя и кукурузы экспортировались в текущем году непосредственно в Польшу.

Транзит через границы Польши, тонн

01 января - 10 февраля 2024

товар - Транзит - экспорт в Польшу

пшеница - 61 668 - 0

ячмень - 4 918 - 114

кукуруза - 170 008 - 128

рапс - 67 140 - 0

303 733 242

Не такая та Польша мала и немощна, чтобы из-за 242 тонны украинского зерна аграрный рынок обвалился и фермеры, потеряв работу, побежали украинскую границу блокировать.

А! Ну тогда это потому, что власть не уделяет этому вопросу внимание!

Вот это правда. Правду некуда деть, польские власти самоустранились от проблемы по ряду внутриполитических проблем и "спрятались" за тезисом о неводном праве поляков на протесты.

А у нас часть украинцев жить не может без комплекса неполноценности. И если чувствовать свою упоительность перед Россией уже не получается, ищут новый объект для преклонения. Ведь не может так быть, чтобы мы не самыми худшими были.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.