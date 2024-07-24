УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Не стоит недооценивать врага: что происходит на фронте

Александр Коваленко
24 июля 2024, 08:10
133
В последнее время всё чаще в зоне БД стали фигурировать 130-мм иранские и северокорейские снаряды.
Не стоит недооценивать врага: что происходит на фронте
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Семидесятилетняя М-46 снова в деле или ничего смешного… Очень часто слышал в свой адрес: Не стоит недооценивать врага. На это я всегда отвечал – но и переоценивать не комильфо. Но сейчас я наблюдаю совершенно неуместные саркастические рефлексии о появлении в зоне БД 130-мм пушки корпусной артиллерии М-46.

Дело в том, что по нашему информационному пространству несётся хохма о том, что РОВ стали использовать пушки, которые производились с 1948 года. Причём эта хохма несётся с запозданием, ведь М-46 стали сниматься с хранения ещё в конце лета 2023. Но, не о том, речь…

На первый взгляд это не совсем разумно со стороны РОВ снимать с хранения пушку, не просто настолько старую, но и с крайне специфическим для советской/российской артиллерии выстрелом 130-мм. Но, на самом деле это не совсем так и расконсервация М-46 вполне логичный и разумный шаг с стороны врага.

видео дня

Дело в том, что М-46 была выведена с хранения как элемент противодействия западной артиллерии 155-мм, имеющей превосходство над советскими/российскими 152-мм и 122-мм по точности и дальности. Особенно по дальности.

Старая же советская пушка М-46 имеет дальность стрельбы штатным выстрелом на 27,5 км. Проблема для РОВ только в том, что советские боеприпасы 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43в пригодном для применения состоянии практически не сохранились, а их производство в современной россии отсутствует. Но, не беда, есть же Иран и КНДР!

В последнее время всё чаще в зоне БД стали фигурировать 130-мм иранские и северокорейские снаряды. Тут стоить отметить, что Иран является одним из крупнейших операторов М-46, равно как и КНДР. При этом у Ирана есть новое поколение 130-мм боеприпасов повышенного могущества с дальностью поражения цели до 44 км.

Поэтому, можно сколько угодно смеяться над семидесятилетней старушкой М-46, но это не тот случай, когда подобные насмешки уместны. М-46 и вправду представляет собой проблему в зоне БД, выводя гаубичное противостояние на паритетный уровень по дальности поражения целей.

Да, появление в зоне БД М-46 это одно из доказательств истощения российских запасов и резервов. Да, это доказательство деградации российской армии. Но, в данном случае, лучше бы она не появлялась, как такое доказательство, чем наоборот.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Измаил: есть "прилеты" в порт и многоэтажку, пострадали люди

Ночью РФ атаковала Измаил: есть "прилеты" в порт и многоэтажку, пострадали люди

09:23 Украина
Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году

09:00 Аналитика
Мир в интересах РФ: в Time раскрыли, что грозит Украины в случае президентства Трампа

Мир в интересах РФ: в Time раскрыли, что грозит Украины в случае президентства Трампа

08:33 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы 19629

Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Собакам - разочарование, Крысы - займитесь спортом 9444

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Собакам - разочарование, Крысы - займитесь спортом

Гороскоп на август 2024: Девам - предательство, Стрельцам - возможность 3440

Гороскоп на август 2024: Девам - предательство, Стрельцам - возможность

Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концерта 3255

Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концерта

Последние новости

09:26

Брови выщипали: предательница Лорак показала дочь, которая ошарашила всех своей внешностью

09:23

Ночью РФ атаковала Измаил: есть "прилеты" в порт и многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

09:09

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

09:00

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году

08:46

Лунный посевной календарь на август: что посадить в последний месяц лета

У Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий КлочокУ Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий Клочок
08:33

Мир в интересах РФ: в Time раскрыли, что грозит Украины в случае президентства Трампа

08:10

Не стоит недооценивать врага: что происходит на фронтемнение

07:35

ВСУ могут попасть в окружение: в DeepState рассказали о сложной ситуации на Донбассе

06:38

В Харькове прогремели взрывы: РФ обстреляла город ракетами С-300, есть погибшийФото

Реклама
06:10

Две главные проблемы для Трампа в замене Байдена на Харрисмнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день

05:30

Как правильно поливать растения: главное правило, которое сохранит урожай

04:45

"Путину удалось вывести новый тип человека": чем грозит Украине остановка войныВидео

03:30

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность

02:30

Певец-жиголо Прохор Шаляпин публично оскорбил Лайму Вайкуле

02:11

Украина продает свет за границу или нет: в ДТЭК ответили на самый спорный вопрос

02:00

"Из-за праздничного образа жизни": известный продюсер высказался о возвращении беглеца Винника в Украину

01:30

Почему Харрис заменит Байдена на выборах: появилась неожиданная версия

00:53

Престарелый путинист Петросян лихо прошелся по своей бывшей жене

00:15

Винницкая назвала россиян, которые проявили человечность во время войны

Реклама
00:14

Военный сбор 5%: сколько украинцы будут отдавать на армию из собственного кошелька

23 июля, вторник
23:55

В чем разница между изюмом и сушеным виноградом: ответ вас удивитВидео

23:26

Нужен редкий навык: Кейт и Уильям открыли интересную вакансию

23:04

Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке

23:01

Репяхова призналась, почему Павлик не поддерживает ее идею про второго ребенка

22:37

Света будет больше: в Украине уменьшили объемы отключений до конца суток

22:27

Кто больше выгоден России - Харрис или Трамп: эксперт дал однозначный ответ

22:11

Россияне возвели большую базу в 200 км от фронта: СМИ показали кадры объекта

22:03

Украина - Ирак, исторический матч для нас на Олимпиаде 2024

22:03

Что обязательно должно быть в рационе кошки: какая опасность от корма

21:41

MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем

21:38

Путин будет "очень опасным": британский генерал назвал год начала войны РФ с НАТО

20:49

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

20:19

"Нам нужно больше ПВО": Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

19:55

Идеальный овощной салат "Ассорти": будете всю зиму радоваться - быстрый рецептВидео

19:46

Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

19:39

Не выдержала критики из-за покушения на Трампа: глава Секретной службы уходит в отставку

19:34

В Украине объявили штормовое предупреждение: где влупят грозовые дожди, град и шквалы

19:27

Мать Анастасии Заворотнюк покинула дом Петра Чернышева - что случилось

19:10

План Джонсона для Трампа: что нужно понять Украинемнение

Реклама
19:07

Объемы отключений будут минимальными: график отключения света на 24 июля

18:41

Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана

18:29

В Резерв+ появилась специальная отметка: в Минобороны объяснили, кто ее получил

18:24

Уже есть погибшие и раненые: сколько заключенных отправили в окопы

18:22

Убийство Фарион: СМИ раскрыли неожиданные детали следствия

17:51

Снаряды Словакии попадают на фронт в Украину, страна обошла запрет Фицо

17:48

Юная жена Владимира Остапчука "пожаловалась" на правила звездного мужа

17:46

Удары вглубь РФ: Украина разворачивает ракетную программу – Ставка Зеленского

17:22

"Есть серьезная фора": эксперт сказал, сможет ли Харрис переиграть Трампа на выборах

17:21

Состояние волос жестко ухудшится: что нельзя делать 24 июля - приметы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять