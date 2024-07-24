Не стоит недооценивать врага: что происходит на фронте

В последнее время всё чаще в зоне БД стали фигурировать 130-мм иранские и северокорейские снаряды.

https://opinions.glavred.info/ne-stoit-nedoocenivat-vraga-chto-proishodit-na-fronte-10582829.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Семидесятилетняя М-46 снова в деле или ничего смешного… Очень часто слышал в свой адрес: Не стоит недооценивать врага. На это я всегда отвечал – но и переоценивать не комильфо. Но сейчас я наблюдаю совершенно неуместные саркастические рефлексии о появлении в зоне БД 130-мм пушки корпусной артиллерии М-46.

Дело в том, что по нашему информационному пространству несётся хохма о том, что РОВ стали использовать пушки, которые производились с 1948 года. Причём эта хохма несётся с запозданием, ведь М-46 стали сниматься с хранения ещё в конце лета 2023. Но, не о том, речь…

На первый взгляд это не совсем разумно со стороны РОВ снимать с хранения пушку, не просто настолько старую, но и с крайне специфическим для советской/российской артиллерии выстрелом 130-мм. Но, на самом деле это не совсем так и расконсервация М-46 вполне логичный и разумный шаг с стороны врага.

видео дня

Дело в том, что М-46 была выведена с хранения как элемент противодействия западной артиллерии 155-мм, имеющей превосходство над советскими/российскими 152-мм и 122-мм по точности и дальности. Особенно по дальности.

Старая же советская пушка М-46 имеет дальность стрельбы штатным выстрелом на 27,5 км. Проблема для РОВ только в том, что советские боеприпасы 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43в пригодном для применения состоянии практически не сохранились, а их производство в современной россии отсутствует. Но, не беда, есть же Иран и КНДР!

В последнее время всё чаще в зоне БД стали фигурировать 130-мм иранские и северокорейские снаряды. Тут стоить отметить, что Иран является одним из крупнейших операторов М-46, равно как и КНДР. При этом у Ирана есть новое поколение 130-мм боеприпасов повышенного могущества с дальностью поражения цели до 44 км.

Поэтому, можно сколько угодно смеяться над семидесятилетней старушкой М-46, но это не тот случай, когда подобные насмешки уместны. М-46 и вправду представляет собой проблему в зоне БД, выводя гаубичное противостояние на паритетный уровень по дальности поражения целей.

Да, появление в зоне БД М-46 это одно из доказательств истощения российских запасов и резервов. Да, это доказательство деградации российской армии. Но, в данном случае, лучше бы она не появлялась, как такое доказательство, чем наоборот.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред