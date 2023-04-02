УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Не стоит категорично клеймить тему переговоров

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

2 апреля 2023, 08:51
Когда возникает соблазн что-то категорично заклеймить, вспоминайте, как в июле прошлого года мы мощно готовились наступать на юге.
Переговоры Украины и РФ
Переговоры Украины и РФ / скриншот ТАСС

Всё больше сигналов, что народ как-то подзабыл события годичной давности. В ленте мелькнуло уже несколько постов на тему мартовских переговоров в Стамбуле. Мол, ганьба, готовили зраду, чудом спаслись.

Избирательная память и мигающая работа мозга – это очень характерно для многих комнатных экспертов. Поэтому стоить напомнить.

У переговоров всегда есть цель. Часто это – достижение договорённостей. Не менее часто сам процесс ведения переговоров является самодостаточной целью, потому что решается другая задача (например, россияне как раз очень хотят переговоров ради переговоров).

видео дня

В прошлом марте у всех, кто видел более-менее общую картину, было чёткое понимание, что ресурсы украинской армии закончатся через 1,5-2-месяца. Тогда Минобороны двигалось двумя параллельными треками. Во-первых, покупало всё оружие и боеприпасы, до которых могло дотянуться. Во-вторых, убеждало в необходимости поставок тяжелого оружия западного образца. Тогда никто не горел желанием его передавать (да и получать не все хотели).

21/22 марта был визит министра обороны Алексея Резникова в Лондон, где произошёл важный сдвиг – британский министр обороны Бен Воллес поддержал идею с западным оружием. Это была стадия намерений, которые по живому облекались в решения.

26 марта в Варшаве состоялась встреча Резникова и Кулебы с американскими визави - Остином и Блинкеном. К диалогу присоединился президент США Джо Байден. Тогда он озвучил 4 принципа, на которых США строили коммуникацию с партнёрами для оказания помощи Украине (из этих принципов вырос формат "Рамштайн"). Это тоже была стадия намерений, которые облекались в решения.

29 марта состоялась встреча в Стамбуле.

31 марта в Лондоне (через 10 дней после общения Воллеса с Резниковым) состоялась донорская конференция под эгидой Британии – это был первый конкретный механизм поддержки нашей армии в условиях войны. Тогда впервые прозвучали заявления "об артиллерии большей дальности, средствах береговой обороны" и т.д.

В начале апреля мир узнал о трагедии в Буче, Бородянке, Ирпене. Что ускорило принятие решений по трекам, которые были запущены к тому моменту.

Как следствие - уже 7 апреля Лавров заверещал, что Украина вероломно от чего-то там отказалась. Хотя никаких обязательств не было – был диалог. Потом была истерика на тему "красных линий", "эскалации" и т.д. Но поезд уже ушёл.

26 апреля состоялась первая встреча в Рамштайне. Потом был жуткий месяц май. Но процесс уже катился – из ресурсного тупика удалось выскочить.

В марте 2022 года нужно было как можно больше переговоров с россиянами. Можно было обсуждать документы, играть в нарды или в лапту – не имеет значения. Главное – чтобы двигалось по ключевому направлению.

Когда возникает соблазн что-то категорично заклеймить, вспоминайте, как в июле прошлого года мы мощно готовились наступать на юге. Мы честно об этом говорили в западных СМИ. Россияне перебросили на юг лучшие войска. А потом планы чуть поменялись. На войне так бывает.

Источник

война в Украине Алексей Копытько мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоров

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

Реклама
00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

Реклама
19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

Реклама
13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять