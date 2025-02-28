Не смотрите на Кремль

В этом фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США, которое попыталось завладеть.

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Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Самовлюбленный президент США, манипулируемый эксцентричным мультимиллиардером, не замечает надвигающуюся глобальную угрозу. Эта алчная парочка хочет поживиться редкоземельными металлами. Ради них она отказывается противостоять самому страшному вызову человечеству. Но и оно само не хочет видеть быстро приблежающуюся катастрофу.

Вы думаете я про нынешнюю политическую ситуацию в мире? Нет, это сюжет известного фильма: "Не смотрите наверх!" 2021 года.

Там был и Трамп в юбке в качестве президента США и его друг, спятивший олигарх а-ля Маск, и редкоземельные металлы, на которых они оба помешаны, и путинская Россия в виде огромного метеорита, летящего на нашу планету, чтобы ее уничтожить.

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В этом фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США, которое попыталось завладеть редкоземельными металлами, из которых тот состоял.

В провидческом "Не смотрите наверх!" для человечества всё плохо закончилось. Алчность, трусость, недальновидность "элиты" привели его к катастрофе. Как бы финал фильма не повторился в жизни.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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