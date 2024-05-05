Не русскоязычные: кто объединяет нас с Россией?

В Украине определенная общественная прослойка, очень родственная с Россией, и которую она намерена не то чтобы защищать, а вот опираться - точно.

https://opinions.glavred.info/ne-russkoyazychnye-kto-obedinyaet-nas-s-rossiey-10562510.html Ссылка скопирована

Захватчики без проблем находят тех, кто предает Украину / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

На третьем году войны все еще встречаю глупость, что если бы в Украине не было русскоязычных, то недоимперия на нас бы не напала. То есть, есть такие упрямые, кто не хочет понять очевидное: путинская система власти настолько неэффективна, что может держаться только на внутреннем терроре и внешней агрессии.

Поэтому российское вторжение было неотвратимым, потому что это попытка уничтожить Украину как альтернативу России, где власть таки выбирают. И одновременно попытка восстановить советскую империю и запугать коллективный Запад. А на русский язык, "народ Донбасса" и вообще "русский мир" Кремлю плевать. Именно поэтому так достается Харькову, Одессе и Днепру.

Тем не менее, есть в Украине определенная общественная прослойка, очень родственная с россией, и которую она намерена не то чтобы защищать, а вот опираться - точно. Речь о значительной части украинского чиновничества - и тех, кто сейчас у власти, и тех, которые ушли из нее не так давно.

видео дня

Эти чиновники сформировались на одинаковых подходах - что у нас, что в недоимперии. Это карьера не благодаря профессионализму, а благодаря преданности и послушанию. Это готовность выполнить любой приказ, преступный, в том числе. Это желание воровать, но заносить наверх. Это умение обходить закон и договариваться с правоохранителями. Это попытка выращивать своих детей такими же и себе на смену. И это обязательное произнесение какой-то патриотической пурги, которая нравится текущему руководству в текущий момент. Нравственность, ответственность, честность - только в официальных речах и интервью СМИ.

Принципиальной разницы между такими украинскими и российскими персонажами, которые "умеют жить, потому что знают, что бабло побеждает все", не существует. Они действительно братья по крови.

Именно наличие такой прослойки в нашей власти и дает Кремлю уверенность, что достаточно только преодолеть сопротивление ВСУ, а дальше Украина подчинится. И превращать украинцев в "адин народ" будут как раз отдельные выходцы из украинского чиновничества, которые охотно перейдут на службу к оккупантам.

К сожалению, ситуация на захваченных агрессором территориях Украины подтверждает этот мой тезис: захватчики без проблем находят тех, кто предает Украину ради власти и возможности набить карманы.

Сволочь у власти - интернациональная, она владеет многими языками, но уважает только язык беззакония, насилия и денег. С ними нельзя выиграть войну. И, тем более, невозможно построить успешную справедливую мощную страну.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред