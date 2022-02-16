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Не расслабляйтесь

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

16 февраля 2022, 16:10

Агрессор актуализировал повестку Минска-2 и его имплементацию Украиной, эндшпиль впереди.

Путин, Россия, НАТО
Путин угрозой вторжения нанес колоссальный удар по нашей экономике / колаж УНИАН, Reuters

Я поражаюсь, насколько много людей наивно полагают, что сегодня большая перемога, потому что агрессор не напал благодаря помощи Запада. Информирую вас, что агрессор приблизил эндшпиль по Минску-2 и превращению Украины в импотентный буфер а-ля Босния и Герцеговина.

Эндшпиль

Эндшпиль - заключительная стадия игры в шашках и шахматах.

- Агрессор вынес на повестку дня необходимость новой архитектуры безопасности - США готовы обсуждать.

- Агрессор актуализировал повестку Минска-2 и его имплементацию Украиной. Смотри вчерашнее заявление Шульца, Макрона и Блинкена на прошлой неделе.

- Банковая уже начала медийные маневры на предмет того, что Минск-2 может быть с украинским лицом. За всей этой постной болтовней будет скрываться желание петлять под давлением Запада и России, а также ужас от внутренних потрясений в результате попытки имплементации Минска-2. Поэтому пошли разговоры о переговорах в ТКГ о согласовании сторон. Все понимают, что в ТКГ ничего не решают, а это просто легализация процесса.

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Читайте такжеУкраина либо подыграет Байдену, либо пусть пеняет на себя: разбор речи президента- Дальше идем. Агрессор, создав угрозу вторжения, нанес колоссальный удар по нашей экономике. Учитывая нашу зависимость от экспорта над нашей торговлей висит дамоклов меч перерезания коммуникаций, который нам нечем крыть военным путем. Поэтому страховые компании видят нашу страну такой же рисковой, как, на минуточку, Йемен. Со всеми вытекающими последствиями. Страховка грузов становится намного дороже, сюда боятся заводить корабли и самолеты. Последствия очевидны. Эта ситуация напрямую будет влиять на зависимых депутатов от наших агроолигархов и прочих экспортеров. Перед ними стоит простой вопрос - сколько они готовы оплачивать упрямство по Минску-2 лично.

Читайте такжеРусские хотят реванша- Ситуация в энергетике дальше будет усугублятся, поскольку в том числе с помощью Украины создают давление на европейский рынок, где сегодня зарабатывают все, кому не лень. Кстати, украинские олигархи тоже зарабатывают, покупая в США газ подешевле и продавая его на спотах в Европе подороже. Из 40 газовозов, что идут в Европу из США 17 с украинским душком. Считайте инсайд. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Что делает наше правительство в этой ситуации? Правильно, оно повышает ренту на добычу газа = уменьшая добычу газа = увеличивая завиcимость Украины от дорогого российского газа. Идиоты? Не думаю. Чудесным образом действия наших идиотов совпадают с интересами России. Поэтому в энергетике ситуация будет усугубляться.

- IT-сектор получил мощнейший удар, потому что все вдруг поняли, что тут просто могут вырубить инет. Выход? Увод наших айтишников в другие юрисдикции. Плюс налоговые эксперименты Гетманцева и компании.

viber
Владимир Путин Минские соглашения Юрий Романенко
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