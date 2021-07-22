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Не плачьте из-за Северного потока

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

22 июля 2021, 08:30

История с "Северным потоком-2" заканчивается в лучших традициях международной Realpolitik, которая осталась для нас непостижимой.

байден
Джо Байден / Getty

Вангую, что скоро будут кричать, что Байден всех слил, и предал Украину, а при Трампе такого не было, и вообще, почему мы до сих пор не в НАТО.

История с "Северным потоком-2" заканчивается в лучших традициях международной Realpolitik, которая осталась для нас непостижимой.

Читайте такжеМощная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита ЗеленскогоМне кажется, Украина оказалась не готова к изменению внешней политики США. Не готова к вхождению Штатов в настоящее системное противостояние с Китаем. Не готова к началу восстановления союза США и Германии. Не готова к началу передачи ими части своих функций на аутсорс. Не готова к возвращению ценностной компоненты в политику Вашингтона.

Ну вот смотрим.

Целую неделю у нас обсуждали мифический "разворот к Китаю", который на самом деле был неумелым блефом и неубедительной попыткой подразнить Байдена то ли из-за затягивания визита Зеленского, то ли за Северный поток-2, то ли за то, что мы не в НАТО, вот уж не знаю.

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А тем временем, США определили Германию как одного из своих ключевых союзников в Европе в ходе визита Меркель, возобновили переговоры с Ираном, начали выстраивать ближневосточную коалицию на фоне вывода войск из Афганистана и, возможно скоро, из Ирака, и договорились по "Северному потоку-2".

У нас же сперва бегали искали, кто ж там посмел перевести книгу Си Цзиньпина, затем плевались на непонятный контракт с КНР, который никто не видел, потом мы "разворачивались к Китаю", потом передумали разворачиваться, а потом несколько дней во всех эфирах гадали, чего ж это Зеленский не поехал в США в июле, и когда же он туда поедет.

Парадоксально то, что обо всех этих изменениях, которые сейчас формируют не самую благоприятную для Украины международную среду, было известно заранее, задолго до инаугурации Байдена, визита Блинкена, поездки Зеленского к Меркель и саммита Путина-Байдена. У нас в Институте уже в январе был представлен анализ повестки Байдена по Украине и России.

О "Северном потоке-2" мы с коллегой написали целый доклад ещё в 2018 году, где на основе открытых данных и публичных заявлений сторон дали соответствующую аналитическую оценку, рекомендации и прогноз, который сейчас, к сожалению, сбывается.

Тем не менее, я не считаю, что стоит делать из этого большую трагедию, кричать про "зраду" и обиженно отворачиваться ото всех партнёров, понурив голову и снова жалуясь на жизнь в разных интервью.

Нужно адаптироваться под новые реалии. Ещё есть время понять мировые тренды и поймать их волну. Ведь "Северный поток-2" - это лишь один, на самом деле, не самый большой вопрос, который сейчас решается в связи с трансформацией внешней политики США и Европы.

Есть куда более важные и чрезвычайные вопросы, касающиеся Донбасса, Крыма, антироссийских санкций и региональной безопасности, которые тоже в ближайшее время будут пытаться сдвинуть с места.

К примеру, вместо того, чтобы плакать из-за "Северного потока-2", уже сейчас стоит подумать, как использовать гарантированные нам инвестиции и поддержку на Западе для развития энергетической инфраструктуры и её перестройки под новые проекты, такие как Стратегия ЕС по водороду. Работу надо начинать уже сегодня, чтобы не получилось, как с СП-2.

И чтобы это тоже не произошло "внезапно", как всё для нас происходит, необходимо готовится к разным сценариям и формулировать свою позицию и видение будущего этих вопросов. Визит Зеленского в США в этом плане будет в помощь.

И худшее, что мы можем с ним сделать - это использовать поездку, чтобы повторить старые тезисы, снова попросить денег, пожаловаться и сделать пару фоточек в Белом Доме и Овальном кабинете.

Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2
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