Не на пользу Украине: чем грозит отказ от импорта агропродукции в ЕС

Если Евросоюз закроет ворота не только для российской и белорусской агропродукции, но и для украинской, то легче нам от этого не станет.

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Отказ от импорта создаст сложности в выполнении госбюджета Украины и может привести к девальвации гривны - Суслов / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, facebook.com/Ministry.for.restoration

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС аграрной продукцией для урегулирования политического спора с Польшей, однако призывает запретить импорт в ЕС российского зерна.

Это заявление можно было бы понять, если бы Качка был гражданином Польши и защищал бы ее интересы. Украина осуществляет экспорт на законных основаниях. Мы можем вспомнить, что свобода перемещения товаров предусмотрена и действующим соглашением об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом, и соответствующим решением Еврокомиссии в 2022 году. Тем более с учетом того, что в Украине идет война и использование других каналов для экспорта ограничено, несмотря на успехи, в частности, в открытии зернового коридора через Черное море, этого недостаточно для обеспечения полноценного экспорта. И такие действия не в интересах Украины.

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Для нас ситуация улучшилась бы в случае, когда европейские страны отказались от импорта зерна и другое аграрной продукции из России и Беларуси и увеличили бы соответствующие закупки зерна и другой продукции в Украине. Но ведь сейчас речь идёт о том, что возможно, кроме зерна, как ожидается, будут введены ограничения на импорт в Европейский союз мяса птицы, яиц, сахара и целого ряда других продуктов агропромышленного комплекса из Украины. Поэтому если Евросоюз закроет ворота не только для российской и белорусской продукции, но и для украинской, то, конечно, легче нам от этого не станет.

Украине, со своей стороны, нужно добиваться реализации важнейших экономических прав и преимуществ, поскольку это соответствует нормам регулирования внешней торговли в Европейском союзе. Поэтому дискуссия, вероятно, должна выйти на более высокий уровень – мы должны ожидать решения правительства, официального заявления премьер-министра Украины, а, возможно, и президента (ведь такие решения не могут и не должны приниматься без его ведома). Потому я бы пока не преувеличивал значения заявлений среднего бюрократического уровня. Речь идет о судьбе Украины, о многих миллиардах долларов украинского экспорта, поэтому тут мы должны услышать голос президента и его позицию.

Среднестатистический украинец уже сейчас ощущает на себе последствия вероятного запрета импорта, потому что цифры потерь, которые уже были оглашены на официальном уровне, исчисляются миллиардами долларов. Поэтому уменьшение поступления валюты в страну от уменьшения экспорта, конечно, создаст новые сложности в выполнении государственного бюджета Украины, может сильно повлиять на стабильность украинской национальной валюты и привести к резкой ее девальвации, а также к серьезным проблемам в банковской системе.

В условиях войны допускать такую ситуацию нельзя, это просто преступно. Поэтому нужно оценить все негативные последствия такой политики. Не исключаю, что президент Зеленский в этом случае может принять кадровые решения, как это происходит в последнее время, и назначит на место торгового представителя более патриотичного и более компетентного человека.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, заслуженный экономист Украины, специально для Главреда

Кто такой Виктор Суслов Виктор Иванович Суслов (род. 25 февраля 1955, Гродеково, Приморский край) — украинский государственный деятель и экономист. Министр экономики Украины (1997—1998), сообщает Википедия. Окончил экономический факультет Харьковский государственный университет (1977). В 1980—1986 годах старший преподаватель, доцент ХГУ. В 1986—1989 годах профессор экономического факультета университета Эдуарда Мондлане в Мапуту (Мозамбик). В 1989—1990 гг. доцент Харьковского государственного университета. В 1990—1992 гг. докторант Одесского института народного хозяйства. В 1992—1993 годах главный консультант экономической службы администрации президента Украины. С марта 1993 года по июнь 1994 года советник премьер-министра Украины. В 1994—1998 годах народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. С 25.07.1997 по 21.04.1998 министр экономики Украины. В 1998—2002 годах народный депутат Украины от СПУ. С декабря 2002 года по июнь 2006 года глава новосозданной Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Украины. В 2006-2008 годах — заместитель министра внутренних дел Украины. Заслуженный экономист Украины. С 2013 года — представитель Украины в Евразийской экономической комиссии.

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