Не можешь обмануть – запутай: зачем Россия обнародовала дипломатическую переписку

МИД РФ подорвал переговоры в нормандском формате, когда обнародовал дипломатическую переписку переговорщиков / Reuters

Российский МИД опубликовал конфиденциальные письма к Лаврову из Парижа и Берлина в рамках нормандского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. В России объяснили это попыткой предотвратить дальнейшие спекуляции, потому что, мол, позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в нормандском формате регулярно искажаются.

Но на самом деле все несколько иначе. Любые лжецы не любят, когда их разоблачают. А недавно министр иностранных дел Франции прямо сказал, что то, что говорит Лавров по поводу нормандского формата и планирования встречи, не является правдой. Вот Лавров и решил как-то оправдаться, потому что, когда лжеца называют брехлом, он, конечно, очень недоволен по этому поводу.

МИД РФ выложил в широкий доступ дипломатическую переписку, чтобы доказать, что Россия не лжет и имеет собственную позицию. Для этого они начали лепить в кучу какие-то куски текстов, чтобы исказить суть. А, как известно, существует такое манипулятивное правило: если не можешь обмануть – запутай. Именно этим и занимается Лавров и российская дипломатия.

Обнародуя эту переписку, Россия пыталась показать, что она не врет, а имеет собственную обоснованную позицию.

Такой шаг россиян не останется незамеченным и будет иметь последствия. В частности, это подрывает доверие к российским переговорщикам. Потому что, как правило, детали дипломатических переговоров и их содержание не выносятся на люди, чтобы просто не подрывать доверие. Именно поэтому и существует понятие тайны переговоров.

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А после того, как Россия обнародовала дипломатическую переписку, взорван весь нормандский переговорный формат.

В дипломатической практике переписку обнародуют крайне нечасто. Как правило, к этому прибегают те люди, которые уже давно не являются дипломатами и ушли на пенсию. А дипломаты, которые остаются на службе, к подобным мерам прибегают очень редко.

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Кроме того, этот поступок Москвы, безусловно, ухудшит общую атмосферу переговоров. Франция и Германия прекрасно знают и понимают, что Россия лукавит. Они и раньше это знали, но теперь в который раз убедились.

Сейчас переговоры нормандской четверки вообще бессодержательны, потому что Россия их всячески затягивает. Она хотела как-то оправдать очередной виток своей агрессии против Украины и избегала любых переговоров.

Но сейчас международная поддержка Украины достаточно хороша, поэтому все эти потуги Москвы бессмысленны.

Александр Палий, политический аналитик, специально для Главреда