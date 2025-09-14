Институт Синьхуа (аналитический центр при государственном информагентстве, являющийся частью "мягкой силы" КПК) обнародовал очень концентрированную (32 страницы) идеологему того, как и куда должен двигаться Китай. Хочу отдельно обратить внимание: этот доклад стал, де-факто, продолжением заявления руководителя КНР Си Цзиньпина о необходимости изменения "мирового управления". А сам текст Синьхуа, несмотря на реверансы в сторону многополярности, является доктриной двухполярного мира и противостояния с США.
США ведут "колонизацию сознания" через ценности, медиа, культуру и институты, пытаясь удержать глобальное доминирование. Авторы призывают страны Глобального Юга к пробуждению, освобождению от идеологической зависимости от Запада и утверждению собственного пути развития. Китай в этом процессе представлен как ключевой двигатель - с инициативами:
- Global Development Initiative (Глобальная инициатива развития),
- Global Security Initiative (Глобальная инициатива безопасности),
- Global Civilization Initiative (Глобальная инициатива цивилизаций),
- Global Governance Initiative (Глобальная инициатива управления), которые должны предложить альтернативу американской модели.
Главные выводы авторов:
Независимость сознания - условие независимого развития. Только отбросив зависимость от западных ценностей, страны могут стать действительно самостоятельными в выборе путей модернизации.
Культурная уверенность = национальная сила Страны должны опираться на собственную историю и культуру как на фундамент стабильности и развития.
Диалог цивилизаций вместо конфронтации Ни одна цивилизация не выше других; прогресс возможен только через взаимное обучение и взаимоуважение, а не через "столкновение цивилизаций".
Имперские проекты обречены, история показывает, что любые попытки навязать свою модель цивилизации другим в итоге терпят крах.
Будущее за многополярным миром. Разрыв "уз колонизации сознания" откроет путь к новой глобальной цивилизации, где разные модели будут сосуществовать на основе равенства, а человечество сможет строить "сообщество единой судьбы".
Еще раз подчеркну: это не о многополярности. Это о двухполярном мире. Украина, к сожалению, даже не видит подобных документов. Об анализе я вообще молчу.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 - факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
