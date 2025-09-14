Украина, к сожалению, даже не видит подобных документов. Об анализе я вообще молчу.

Институт Синьхуа (аналитический центр при государственном информагентстве, являющийся частью "мягкой силы" КПК) обнародовал очень концентрированную (32 страницы) идеологему того, как и куда должен двигаться Китай. Хочу отдельно обратить внимание: этот доклад стал, де-факто, продолжением заявления руководителя КНР Си Цзиньпина о необходимости изменения "мирового управления". А сам текст Синьхуа, несмотря на реверансы в сторону многополярности, является доктриной двухполярного мира и противостояния с США.

США ведут "колонизацию сознания" через ценности, медиа, культуру и институты, пытаясь удержать глобальное доминирование. Авторы призывают страны Глобального Юга к пробуждению, освобождению от идеологической зависимости от Запада и утверждению собственного пути развития. Китай в этом процессе представлен как ключевой двигатель - с инициативами:

Global Development Initiative (Глобальная инициатива развития),

Global Security Initiative (Глобальная инициатива безопасности),

Global Civilization Initiative (Глобальная инициатива цивилизаций),

Global Governance Initiative (Глобальная инициатива управления), которые должны предложить альтернативу американской модели.

Главные выводы авторов:

Независимость сознания - условие независимого развития. Только отбросив зависимость от западных ценностей, страны могут стать действительно самостоятельными в выборе путей модернизации.

Культурная уверенность = национальная сила Страны должны опираться на собственную историю и культуру как на фундамент стабильности и развития.

Диалог цивилизаций вместо конфронтации Ни одна цивилизация не выше других; прогресс возможен только через взаимное обучение и взаимоуважение, а не через "столкновение цивилизаций".

Имперские проекты обречены, история показывает, что любые попытки навязать свою модель цивилизации другим в итоге терпят крах.

Будущее за многополярным миром. Разрыв "уз колонизации сознания" откроет путь к новой глобальной цивилизации, где разные модели будут сосуществовать на основе равенства, а человечество сможет строить "сообщество единой судьбы".

Еще раз подчеркну: это не о многополярности. Это о двухполярном мире. Украина, к сожалению, даже не видит подобных документов. Об анализе я вообще молчу.

