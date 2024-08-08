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Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиной

Максим Розумный
8 августа 2024, 19:00
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Разрывы дипломатических отношений будут влиять на позиционирование и репутацию Украины на африканском континенте.
Мали, Нигер, Украина
Украина не получит серьезного удара от разрыва дипотношений с Мали и Нигером, но это повлияет на ее имидж в Африке / Коллаж Главред, фото - УНИАН, Википедия, primature.ml

Поводом для разрыва дипломатических отношений с Мали и Нигером, как известно, стала история с якобы участием Украины в акции против наемников-"вагнеровцев". Но дело в том, что тогда были разгромлены не только "вагнеровцы", но и правительственные войска Мали. Поэтому для некоторых стран региона это выглядело как вмешательство и поддержка террористов, поскольку эти вооруженные формирования, в том числе туареги, воспринимаются как антиправительственные, повстанческие и террористические.

Но это - лишь предлог. Причина, очевидно, лежит глубже - в усилении конфронтации между, условно говоря, прозападным и антизападным глобальными сообществами. В первую очередь, речь идет о Сахеле, где и раньше не были на стороне Украины, а дипломатические контакты со странами региона были минимальными. Кроме того, в трех странах Сахеля - Буркина-Фасо, Мали, Нигере в последнее время произошли военные перевороты, и новая власть в этих странах (которую, кстати, другие страны западной Сахары не признают) образовала политический союз, который ориентирован на Россию, а через нее соответствующим образом - на Китай. Эти африканские страны богаты залежами полезных ископаемых (минералы, уран), поэтому РФ и Китай реализуют там свои геополитические и экономические интересы.

Разрыв дипломатических отношений с Украиной - это как бы результирующий вектор очень многих геополитических сдвигов, которые происходят вокруг этого региона и вокруг глобальной ситуации в целом. Непосредственно эти решения могут отразиться на нас минимально, потому что на самом деле в политическом, экономическом смысле это практически ни на что не влияет. Возможно, эти страны, которые ранее воздерживались при голосовании за чувствительные для нас решения Генассамблеи ООН, теперь будут голосовать против нас, присоединившись к Эритрее, Зимбабве, которые ранее голосовали на стороне России. Следовательно, теперь этих голосов может стать немного больше.

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То есть это будет больше влиять на позиционирование и репутацию Украины на африканском континенте.

Украина и раньше была своеобразным идеологическим триггером, поскольку была значительная ревность к Украине, потому что Запад нас поддержал, а Европа принимает наших беженцев в отличие от африканских. То есть к нам было такое ревнивое и не совсем благосклонное отношение во многих африканских странах. Сейчас эта история, которая связала нас в определенной степени с террористическими группировками портит наш имидж. И это самый большой просчет украинской дипломатии, но он не катастрофический.

Нелюбовь к Украине в некоторых странах региона может усилиться. А именно в антизападных странах, которые и раньше были критически настроены в отношении Украины.

Например, Мозамбик, где присутствуют собственные исламистские террористические группировки на севере страны, к борьбе с которыми пытались привлекать "Вагнер". Эта страна антизападная, любит Советский Союз и все, что с ним связано. И при том, что Украина делала там значительные шаги, чтобы закрепиться в Мозамбике, открывала там посольство, то в связи с позиционированием Украины на африканском континенте, нам будет сложнее. Но вряд ли так будет и в других странах. Например, недавно к списку подписантов саммита Мира присоединилась Ботсвана, которая и раньше была более прозападной страной.

Единственное "но" - прозападных стран на африканском континенте осталось очень мало. Например, очень симптоматичной была реакция на ситуацию в Мали в Сенегале из-за того, что украинское посольство опубликовало фото с украинским флагом, что на официальном уровне вызвало резкую реакцию.

Условно прозападными можно назвать буквально считанные страны - Гана, Кения и Ботсвана. Но общее настроение в Африке антизападное. При этом он пророссийский во многих странах вроде Мадагаскара, ЦАР, Зимбабве и ряде диктаторских режимов.

Однако отношение к РФ в Африке тоже ситуативное - ключевым фактором является обида на Запад и определенные претензии к нему. Украина в этом смысле является зависимой, поскольку в мире нас позиционируют как проамериканскую и прозападную страну. И именно этим, вероятно, будет пытаться воспользоваться Россия, чтобы перехватить инициативу, выдвигать идеи о многополярном мире и даже претендовать на определенное лидерство в представительстве интересов этого незападного мира.

Максим Розумный, доктор политических наук, специально для Главреда

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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Мали Нигер Максим Розумный
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