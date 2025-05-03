Не абсолютные, но реальные шансы выжить: что ждет Украину

Вместе с Украинским государством появляется шанс выжить и украинскому народу.

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Портников - о перспективах Украины / Фото: Офис президента

Если Украина расслабится после вероятного прекращения огня или даже мирного соглашения, если в обществе будут увеличиваться настроения о невозможности повторения новой большой войны и необходимости поиска путей взаимопонимания и сосуществования с Российской Федерацией, конечно, это приведет только к новому еще более неожиданному и сокрушительному удару россиян по украинской государственности.

И приведет к тому, что Украина потеряет, если не независимость, так по крайней мере суверенитет и возможность принимать решения относительно своего дальнейшего развития и геополитического выбора.

А вот если Украина превратится в страну-крепость и главным смыслом существования Украинского государства в ближайшие десятилетия будет понимание необходимости сопротивления потенциальной российской агрессии и усиление украинской идентичности в стране путем вымывания колониального наследия соседнего государства, тогда у Украины появляются, хотя и не абсолютные, но реальные шансы выжить.

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А вместе с Украинским государством появляется шанс выжить и украинскому народу, у которого в случае исчезновения украинской государственности таких шансов практически уже не будет.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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