glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронт

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

16 января 2023, 08:14
Примечательно, что Лапин получил звание героя России именно за "успешный" характер штурма украинских городов Северодонец и Лисичанск.
Российский генерал-лейтенант Александр Лапин
Российский генерал-лейтенант Александр Лапин / Википедия

Назначение генерала Александра Лапина на руководящую должность в командование Сухопутных войск вооруженных сил российской федерации отразилось на положении дел на фронте. В частности, у российских оккупантов изменились тактика и стратегия ведения боевых действий.

Я бы назвал назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск вооруженных сил российской федерации тревожным звонком.

То есть, все те разговоры о его дискредитации и уходе в небытие, к сожалению, не подтвердились.

Опасность в том, что у Лапина есть реальный опыт. И то, что сейчас происходит в районе Бахмута, Соледара и Клещеевки, есть фактически повторение сценария Лисичанска и Северодонецка.

Если раньше они штурмовали города, то есть шли на непосредственный огневой контакт в центре города – это касалось и Попасной, и Рубежного, – то потом противник применил тактику фланговых охватов опорных пунктов обороны украинской армии.

Речь идет о том, что россияне пытались обойти опорные пункты украинской обороны, избегая жертв среди собственного личного состава. Эта тактика ярко проявилась 20 мая, когда был совершен фланговый обход украинских позиций вблизи сел Троицкое, Врубівка и Дружба.

Также подчеркну, тогда на Луганщине были задействованы наиболее боеспособные силы российской оккупационной армии. Это - 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии ВДВ. Последние принимали непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.

Примечательно, что Лапин получил звание героя России именно за успешный характер штурма украинских городов Северодонец и Лисичанск.

Сейчас на Бахмутском направлении россияне также отошли от лобовых штурмов, которые демонстрировали на протяжении последних месяцев, и перешли к тактике фланговых охватов. А назначение Лапина странным образом "совпало" с изменением тактики и стратегии военного противостояния россиян, когда одновременно идут наступления на Соледар и в районе Клещевки, которая вообще выпала из поля зрения.

Напомню, российский генерал-полковник Александр Лапин получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил рф. Ранее его отстранили от должности командующего группировки оккупантов "Центр", которое принимало участие в боях за Лисичанск.

Лапин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронт

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

07:32

"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против УкраиныВидео

07:30

Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

07:23

Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 годаВидео

Реклама
06:39

РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценарияВидео

06:04

Ракетная атака: что изменилось в тактике Кремлямнение

04:45

"Имеем необходимые силы": Беларусь засыпала Украину новыми угрозамиВидео

03:50

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

03:15

Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикиниВидео

02:42

"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходахВидео

02:05

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феноменВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и БеларусиВидео

15 января, воскресенье
23:50

Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против УкраиныВидео

23:04

"Этого Путин до сих пор не понял": военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатораВидео

22:21

Ракета забрала отца у двух маленьких детей: в Днепре погиб известный тренер по боксуВидео

Реклама
22:01

"РФ нужно привлечь к ответственности": после теракта в Днепре Бербок едет в ГаагуВидео

21:48

Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушатьВидео

21:30

"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронамиВидео

21:03

"Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в ДнепреФотоВидео

20:59

Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

20:52

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях светаВидео

19:57

"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротамиФотоВидео

19:52

"Я жду большего": Столтенберг анонсировал увеличение поставок тяжелого вооружения УкраинеВидео

19:31

Чистый нацизм должен проигратьмнение

19:11

Предательницу Наташу Королеву заплевали за желто-синее платье во время концерта

18:52

"Невыносимо": Галкин отреагировал на кровавый теракт в ДнепреФотоВидео

18:40

"Российская ракета вырвала сердце": теракт в Днепре забрал жизнь 15-летней девочкиВидео

18:34

Почему собаки лают на своих и как с этим бороться

18:19

"Все тот же Крепкий орешек": средняя дочь Брюса Уиллиса показала честное фото актера

18:11

"Наступают по трупам": оккупанты не прекращают штурмовать Соледар – в ВСУ рассказали подробностиВидео

18:11

Путина свергнут: президент Чехии прогнозирует поражение оккупантов и бунт в РФВидео

17:42

Фронт за чертой города: ВСУ держат оборону, битва за Соледар продолжаетсяВидео

17:30

"Цель достигнута": в РФ цинично прокомментировал кровавый ракетный удар по УкраинеФотоВидео

17:22

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о ДнепреВидео

17:13

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

Реклама
16:55

Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизацииВидео

16:29

"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиянВидео

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять