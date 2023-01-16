Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронт

Примечательно, что Лапин получил звание героя России именно за "успешный" характер штурма украинских городов Северодонец и Лисичанск.

Российский генерал-лейтенант Александр Лапин / Википедия

Назначение генерала Александра Лапина на руководящую должность в командование Сухопутных войск вооруженных сил российской федерации отразилось на положении дел на фронте. В частности, у российских оккупантов изменились тактика и стратегия ведения боевых действий.

Я бы назвал назначение Лапина начальником штаба Сухопутных войск вооруженных сил российской федерации тревожным звонком.

То есть, все те разговоры о его дискредитации и уходе в небытие, к сожалению, не подтвердились.

Опасность в том, что у Лапина есть реальный опыт. И то, что сейчас происходит в районе Бахмута, Соледара и Клещеевки, есть фактически повторение сценария Лисичанска и Северодонецка.

Если раньше они штурмовали города, то есть шли на непосредственный огневой контакт в центре города – это касалось и Попасной, и Рубежного, – то потом противник применил тактику фланговых охватов опорных пунктов обороны украинской армии.

Речь идет о том, что россияне пытались обойти опорные пункты украинской обороны, избегая жертв среди собственного личного состава. Эта тактика ярко проявилась 20 мая, когда был совершен фланговый обход украинских позиций вблизи сел Троицкое, Врубівка и Дружба.

Также подчеркну, тогда на Луганщине были задействованы наиболее боеспособные силы российской оккупационной армии. Это - 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии ВДВ. Последние принимали непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.

Примечательно, что Лапин получил звание героя России именно за успешный характер штурма украинских городов Северодонец и Лисичанск.

Сейчас на Бахмутском направлении россияне также отошли от лобовых штурмов, которые демонстрировали на протяжении последних месяцев, и перешли к тактике фланговых охватов. А назначение Лапина странным образом "совпало" с изменением тактики и стратегии военного противостояния россиян, когда одновременно идут наступления на Соледар и в районе Клещевки, которая вообще выпала из поля зрения.

Напомню, российский генерал-полковник Александр Лапин получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил рф. Ранее его отстранили от должности командующего группировки оккупантов "Центр", которое принимало участие в боях за Лисичанск.