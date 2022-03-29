Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбуле

Украина бросает Крым как наживку, чтобы снизить градус паранойи у одного престарелого диктатора / скриншот ТАСС

Катастрофической ошибкой было бы считать, что снижение активности России в Киевской и Черниговской областях – это их уступка или достижение наших дипломатов.

Нет. Россия это делает и так. Во многом потому, что у нее не складывается война на несколько фронтов. Прямо сейчас Россия стягивает силы, чтобы ударить по украинским силам на востоке и юге.

Поэтому эти переговоры – фиговый лист, которым Россия в очередной раз пудрит мозги Украине и всему миру, который по наивности считает, что "плохой мир лучше хорошей войны". Я надеюсь, что наши переговорщики это понимают и предлагают взамен такое же фуфло, как нам предлагают россияне. Я имею в виду "нейтралитет".

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Но вот что касается Крыма – честно говоря, я не понял.

Во-первых, Зеленский – не Порошенко.

Во-вторых, уже сейчас очевидно, что армия настроена отобрать у русских всю территорию Украины.

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Так что надеюсь, что наши пошли на этот пунктик сознательно, четко понимая, что русские не собирается заключать никакой мир. Но сознательно бросают Крым как наживку, чтобы снизить градус паранойи у одного престарелого диктатора.

Сергей Лямец, журналист