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"Назад в СССР" – не вариант для Украины: что ждет украинскую экономику после войны

Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

9 марта 2022, 06:30

В случае поражения Украины в войне весь вагон санкций Запада против России и Беларуси падет на плечи Киева, и мы вместе с агрессором окажемся в одном "СССР".

После победы мы легко соберем
После войны вопрос валютного курса гривны не будет занимать центрального места в экономической системе координат / Соцсети

Внезапная война, масштабная, жестокая и затронувшая почти все центры деловой активности в Украине, не может не беспокоить бизнес и население. Бизнес, в основной своей части, шокирован происходящим. Тупое и бездумное уничтожение складов, социальной инфраструктуры, откровенное продовольственное мародерство, приводящее к потерям, иногда критичным.

За эти дни я получил множество звонков от знакомых бизнесменов, часть из которых ведет бизнес в финансовом секторе по всей стране и отлично понимает масштабы трагедии. Центральный вопрос: что дальше?

Но, пожалуй, начнем мы с другого вопроса: что происходит? Сейчас Украина стоит перед цивилизационным выбором, и у нас есть два пути:

  • бороться за свободу, независимость и европейский вектор развития, даже не важно, по какой модели: Польши (при ЕС) или Швейцарии (формальный нейтралитет), но по западным канонам социально-политических стандартов;
  • скатиться "назад в СССР", причем даже в более мерзкий вариант, чем уже был знаком Украине.

Не думаю, что у нас есть какой-то третий выбор. Но вижу, что среди "экономистов" еще остались "прагматики", которые думают, что экономике Украины в фарватере экономики РФ будет лучше, и мы можем стать такой себе улучшенной версией Беларусь 2.0.

Нет, друзья, после 24 февраля экономическая реальность стала иной. В случае аффилирования Киева Москвой весь вагон санкций Запада против РФ и РБ падет на плечи Киева, и мы вместе с агрессором окажемся в одном "СССР", причем в худшем его варианте. Без VISA, Mastercard, без Boeing и модных брендов автомобилей и одежды, без рыночной экономики и свободы выбора, с эмбарго на экспорт сырья (и т.д.), и совсем не обязательно, что с дешевыми нефтью и газом.

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Поэтому для светлого будущего Украины очень важна именно победа в этой войне. Сопротивляясь, мы делаем цивилизационный выбор для себя, своих детей и внуков. Вряд ли история даст Украине шанс сделать такой глобальный выбор еще раз. В сравнении с этим выбором разоренная заправка, разбитый склад, угнанная орками машина или убитый бизнес – это вещи, которые можно исправить, создать заново, заработать и сделать лучше, чем было. Невосполнимыми остаются только человеческие потери, которые невозможно будет забыть.

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После победы мы легко соберем "фонд восстановления Украины". Это может быть 150-200 млрд евро на восстановление инфраструктуры, что вполне по средствам ЕС, который (напомню) заморозил резервы Банка России примерно на 250 млрд евро.

Обычно бум инфраструктурных восстановительных проектов вызывает экономический рост, в котором захотят поучаствовать и частные инвесторы. К этому можно смело добавить помощь и кредиты международных финансово-кредитных организаций и, конечно же, часть потенциала международных компаний, которые принципиально ушли из РФ и захотят осесть в Украине на фоне растущей вероятности членства Украины в ЕС. К точкам будущего роста я бы еще добавил некоторых пока еще русских бизнесменов, которые осмелились перечить Путину и потому вскоре будут искать тихие гавани для своего капитала.

И наконец, о будущем валютного курса. Даже сейчас та помощь, которая поступает в Украину, частично будет оказываться на валютном межбанке. Бюджет восстановления в размере 150-200 млрд евро во много раз превышает нынешние валютные резервы. Так что в будущем вопрос валютного курса, скорее всего, не будет занимать центрального места в экономической системе координат.

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Сейчас не время для более точных прогнозов, но, отстояв свою независимость, у Украины будет право на светлое экономическое будущее, и мы его реализуем.

После близкого знакомства с "русским миром" более 95% населения Украины поддерживают президента Зеленского. Такая концентрация поддержки еще никогда не достигалась ни одним политиком в Украине. Нам всем осталось лишь объединиться и конвертировать эту поддержку в победу, а победу – в экономический успех. У украинского бизнеса большое будущее.

Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков

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